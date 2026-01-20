Deviza
Fizetés a Lidlnél 2026-ban: nyilvánosak a konkrét összegek, diploma se kell az egymilliós bérhez – részmunkaidőben is közel az 500 ezer forint

A legfrissebb álláshirdetések alapján összeszedtük, mennyit vihetnek haza a dolgozók különböző pozíciókban. A Lidl évek óta a hazai kiskereskedelem egyik legjobban fizető szereplője, ami a bérekben is megmutatkozik.
VG
2026.01.20, 16:14
Frissítve: 2026.01.20, 16:25

Az aktuális álláshirdetések alapján úgy tűnik, hogy a Lidl országos szinten egységes, kiemelkedő béreket kínál még pályakezdőknek és részmunkaidősöknek is. Megnéztük, pontosan mennyit lehet keresni a boltláncnál a belépő szinttől egészen a vezetői pozíciókig.

Lidl
Lidl-fizetések országosan: nyilvánosak a konkrét összegek, diploma se kell az egymilliós bérhez / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Lidl-álláshirdetések: ennyi a fizetés

A vállalat saját megfogalmazása versenyképes juttatási rendszert kínál, ezt pedig konkrét számokkal is igyekszik alátámasztani. Az ország különböző pontjain meghirdetett állások bérezése szinte teljesen egységes.

A legmagasabb fizetést az üzletvezetői pozíció kínálja. Orosházán például teljes munkaidőben, tapasztalt munkavállalóknak 

havi 1 083 000 forintos bér jár, az egymillió forint feletti fizetés pedig az ország minden táján elérhető.

Ehhez mérten a felelősség is nagy, az üzletvezető felel az áruház teljes működéséért, a mutatószámok teljesítéséért, a csapat irányításáért és fejlesztéséért, valamint az árugazdálkodásért és a jogszabályok betartásáért. A pozícióhoz viszont középfokú végzettség már elég, amihez kereskedelmi tapasztalatot és magas terhelhetőséget is elvárnak. Cserébe a Lidl

  • céges autót;
  • egészségprogramot;
  • valamint extra szabadnapot is biztosít.

Az üzletvezető-helyettesi pozíció, például Baján havi 768 ezer forintos fizetést kínál teljes munkaidőben. A munkakör lényegében az üzletvezető jobbkeze: távollétében teljes körű irányítás, a dolgozók betanítása, a beosztások készítése és a napi működés biztosítása tartozik a feladatok közé. 

A juttatási csomag itt is azonos elvek mentén épül fel, beleértve az utazási költségek teljes vagy kilométer-alapú térítését. A Lidl azonban nem csak vezetőként fizet viszonylag jól.

Például Kiskőrösön egy 6 órás részmunkaidős bolti dolgozó – akár pályakezdőként – 426 ezer forintos bért kereshet. 

A feladatok közé tartozik a kasszázás, az árufeltöltés, a pékáru sütése és az üzlet rendben tartása. Ez az összeg a hazai részmunkaidős bérek között inkább magasnak számít.

A higiéniai munkatársak bérezését is szerepeltetik: Tapolcán részmunkaidőben 284 000 forintos fizetés jár a tisztaság fenntartásáért az üzletben és annak környezetében. A Lidl ebben a pozícióban is teljes utazási költségtérítést és egészségprogramot kínál.

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
531 cikk

 

 

