Büszkélkedik a Lidl: a világ összes pénzét elköltötték nála az emberek karácsonykor - 1,5 milliárd dollárt zsákolt a britektől
A Lidl diszkontlánc brit leányvállalata pénteken közölte, hogy a karácsonyi időszakban elért forgalma éves összevetésben 10 százalékkal nőtt, a december 24-ig tartó négy hétben a bevétele meghaladta az 1,1 milliárd fontot (körülbelül 490 milliárd forint).
A Reuters cikke szerint jelenleg Nagy-Britannia hatodik legnagyobb élelmiszer-kereskedőjeként számon tartott áruházlánc közölte, hogy
közel 51 millió vásárló fordult meg üzleteiben, ami 8 százalékos növekedés az előző évhez képest.
A legkeresettebb termékek között szerepeltek a sajttömbök, a kézzel készített burgonyachips különféle ízekben – például sült camembert és csípős méz –, valamint a szezonális gyümölcsök és zöldségek.
A Lidl több mint két éve Nagy-Britannia leggyorsabban növekvő, üzletekkel rendelkező szupermarketlánca, amit az új boltok nyitása is segít. A vállalat novemberben nyitotta meg ezredik üzletét az Egyesült Királyságban.
Ryan McDonnell, a Lidl brit vezérigazgatója szerint a vállalat rekordot döntő karácsonyi időszakot zárt, miután országszerte sikerült még több vásárlót elérnie.
„A jövőben tovább bővítjük üzlethálózatunkat, növeljük a brit termékek arányát, és elmélyítjük a helyi közösségek támogatását, még nagyobb értéket kínálva a háztartások számára országszerte” – fogalmazott.
Korábban megírtuk, hogy a tűzijátékért rohanták meg a Lidlt a németek. A szilveszter közeledtével a németek nem lencséért vagy virsliért, de még csak nem is alkoholért álltak sorba. Az elkötelezett rajongókat csak és kizárólag a mindössze az év utolsó napjaiban kapható tűzijátékok érdekelték.
Németországban az óév búcsúztatásának kedvelt formája a tűzijáték-rakéták égbe lövése, noha sokan kritizálják az ünneplés ezen formáját, a kisállattartóktól az orvosokig vagy épp a környezetvédőkig.
Arról is írtunk, hogy a Lidl német diszkontlánc aláírta a szerződést Románia legnagyobb szupermarketjének megépítéséről. Az új egység a főváros Obor negyedében, a SkyLight Residence nevű vegyes funkciójú ingatlanprojekt keretében nyílik meg. A cég 10 418 négyzetméteres telket értékesített a Lidlnek. A projekt az egykori Aversa gyár területén valósul meg.
A Lidl kapcsán érdemes még megemlíteni, hogy 31 országban több mint 12 600 üzletet és 230 logisztikai központot üzemeltet. Romániában 380 egysége és hat raktára van, országosan mintegy 13 ezer alkalmazottat foglalkoztat.