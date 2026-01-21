Lezárult a tranzakció: az MBH Bank az Otthon Centrum többségi tulajdonosa

Lezárult a tranzakció, amelynek eredményeként az MBH Bank megszerezte az Otthon Centrum 80 százalékos tulajdonrészét. A lépéssel a bank teljes körű otthonteremtési ökoszisztémát épít, és új szintre emeli jelenlétét a lakáspiacon.

Az MBH Bank megszerezte az Otthon Centrum többségi tulajdonrészét, ezzel stratégiai pozícióba került a hazai lakáspiacon / Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

Az MBH Bank megvásárolta az Otthon Centrum 80 százalékos tulajdoni hányadát a Biggeorge Holding leányvállalatától. A szükséges hatósági engedélyek birtokában megvalósult ügylet a korábban bejelentett, többlépcsős akvizíció első lépése, amelyhez a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása is megérkezett. A bank már 2025 novemberének végén jelezte, hogy megszerzi az OC csoport hazai érdekeltségeit összefogó OC Magyarország Holding Kft.-t, a fennmaradó 20 százalékos részesedést pedig – a feltételek teljesülése esetén – várhatóan 2028-ban vásárolná meg.

Az MBH Bank szerint a lépéssel teljessé válik az otthonteremtési ökoszisztémája: az ügyfelek igényeit a megtakarításoktól és finanszírozástól az ingatlanközvetítésen át egészen a lakásbiztosításokig egy rendszerben tudja kiszolgálni.

A bank így már a lakásvásárlási döntés legelső pillanatában jelen lehet, ami új szintre emeli az integrált ügyfélélményt, és hosszú távon mélyebb ügyfélkapcsolatok kiépítését teszi lehetővé.

Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a közleményben elmondta, hogy az Otthon Start program miatt jelenleg rendkívül élénk a lakáspiac, ami tovább növeli az otthonteremtési ökoszisztéma jelentőségét.

Az Otthon Centrum csoport integrálásával a bank jelentős lépést tesz a stratégiai fontosságú lakáshitelezési szegmensben meglévő piaci részesedésének további erősítése felé.

Lakáspiaci nagyágyúval bővül az MBH Bank portfóliója

Az Otthon Centrum csoport az ingatlan- és hitelközvetítési piac meghatározó szereplője:

több mint 200 irodával,

közel 1400 ingatlanközvetítővel

és 500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik.

Négy hálózata – az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks – ingatlanközvetítéssel, pénzügyi tanácsadással, értékbecsléssel, energetikai tanúsítványokkal és lakásbiztosítási termékekkel is foglalkozik. A tranzakció stabil banki hátteret és új növekedési lehetőségeket biztosít a hálózat számára, miközben a cégcsoport a jövőben is a jelenlegi menedzsment irányítása alatt, a megszokott többesügynöki modellel működik tovább, és a többi banki partnerrel való együttműködés is megmarad.

Az MBH Bank csoporton belül az Otthon Centrum és a Fundamenta együttműködése jelentős növekedési potenciált hordoz, mivel a lakástranzakciókhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások többsége továbbra is közvetítőkön keresztül jut el az ügyfelekhez.

Az MBH Bank jelenleg több mint 2,4 millió ügyfelet szolgál ki, mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot, betétállománya több mint 7910 milliárd, bruttó hitelállománya pedig 6217 milliárd forint felett van. A bank részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémiumkategóriájában jegyzik.