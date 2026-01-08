Kitakarta a szemek elől a BYD és a CATL: újabb magyar vidéki városban épül óriási kínai autóipari gyár, már ki is hirdették, mikor készül el – videó
Jövő nyáron megkezdi működését a kínai Huashuo csoporthoz tartozó Halms Hungary miskolci járműipari központjának első gyártóegysége. A több mint 200 millió eurós beruházás Miskolcot a vállalat európai termelési központjává teszi.
– közölte az ipariingatlan-fejlesztéssel foglalkozó INPARK. A beruházás már az építkezés során is figyelemre méltó számokat produkált: az INPARK csaknem 30 ezer köbméter földet mozgatott meg, több mint 8600 köbméter betont használt fel, valamint 54 kilométernyi villamos vezetéket fektetett le.
A miskolci létesítmény a Déli Tudományos és Technológiai Parkban, INPARK-területen kapott helyet. Itt a Halms alumíniumöntvényeket és megmunkált alkatrészeket gyárt majd olyan vezető autómárkák és beszállítók számára, mint a Volvo és a Magna.
Az üzemben közepes és nagyméretű nagynyomású alumíniumöntvények, valamint megmunkált alkatrészek készülnek majd, amelyeket gépjármű-hajtásegységekhez, erőátviteli és szerkezeti rendszerekhez használnak fel.
Fontos vállalás, hogy a miskolci gyártás során kizárólag újrahasznosított alumíniumot alkalmaznak.
A több mint 200 millió eurós beruházás három ütemben valósul meg 2032-ig. A teljes, 100 ezer négyzetméteres üzem évente akár kétmillió járműipari alkatrész gyártására is képes lesz, és a tervek szerint mintegy ezer embernek biztosít majd munkát.
A Halms nem ismeretlen szereplő Magyarországon: a vállalat 2023-ban Debrecenben már felépítette járműipari feldolgozó üzemét, ahol főként alumíniumötvözetből készít motorházakat és autóipari alkatrészeket. A Huashuo csoport azonban ennél nagyobbat lépett: úgy döntött, hogy nemcsak a feldolgozást, hanem a teljes gyártási folyamatot is Magyarországra telepíti.
Ennek eredményeként Miskolcon jön létre a cégcsoport európai központja és fő termelési bázisa. A debreceni székhelyű Halms Hungary Kft. pénzügyi adatai is a gyors növekedést mutatják: a vállalat tavaly 17,318 millió eurós nettó árbevételt ért el, szemben a 2023-as 10,015 millió euróval. Ugyanakkor a cég veszteséggel zárt: 2024-ben 3,641 millió, 2023-ban pedig 2,650 millió eurós mínuszt könyvelt el.
A miskolci beruházással a Halms hosszú távon számol Magyarországgal – és Miskolc is komoly szerepet kaphat az európai járműipari ellátási láncban.
Már a finisben jár a Halms Hungary miskolci gyárának építése.