Primark
ABF
üzlet

Nem várt fordulat: elismerte a Primark, nagy bajban van - most derül ki, mi történt a magyar bolttal

Egy csak romlik omló hangulat, amely különösen érzékenyen érinti a ruházati kiskereskedelmet. A Primark korábban közölte, hogy tesztelik a vásárlói érdeklődést, és bármilyen jövőbeni terjeszkedés Magyarországon attól függ, hogyan fejlődik a kínálat és milyen igények mutatkoznal
VG
2026.01.09., 06:22

Gyengén fordult rá az új évre az Associated British Foods (ABF) divatlánca, a Primark Európában. 

Primark
Nem várt fordulat: elismerte a Primark, nagy bajban van / Fotó: NurPhoto / AFP

A kontinentális – az Egyesült Királyságon és Írországon kívüli – európai piacokon a 2026. január 3. előtti 16 hetes időszakban 5,7 százalékkal estek vissza az üzletekben mért eladások – az egy évvel ezelőtti azonos időszakhoz képest.

Az ABF szerint a fő ok a tartósan gyenge fogyasztói bizalom és a romló vásárlói hangulat, amely különösen érzékenyen érinti a ruházati kiskereskedelmet. 

A Forbes cikke szerint míg az Egyesült Királyságban célzott árazással, termékfejlesztéssel és digitális fejlesztésekkel sikerült 3 százalékkal növelni az eladásokat, addig Európában ezek az intézkedések csak nemrég indultak el, így egyelőre nem érzékelhető a hatásuk. 

A cég szerint 

a kontinensen a fogyasztók óvatosabbak, kevesebbet költenek, ami közvetlenül visszafogja a Primark forgalmát.

Az ABF közölte, hogy a nehéz piaci környezet miatt Európában jelentősen nőtt az akciók és leárazások aránya, hogy kezelni tudják a készleteket, ez pedig tovább rontotta az eredményeket. 

Az ír fast fashion cég első magyarországi üzletét2024 május végén nyitotta meg az Aréna Mallban. A cég megfogalmazása szerint a magyar vásárlók nagy lelkesedéssel fogadták a Primark „egyedi, minőséget és kedvező árakat ötvöző kínálatát”. 

A Világgazdaság arról is írt, hogy a budapesti Primark a kezdetekor naponta minimum 100 milliós forgalmat bonyolíthatott le, hetente pedig több mint hatvanezer vásárolhattak. 

Eldőlt, mikor terjeszkedhet tovább a Primark a magyar piacon

A cég hozzátette, hogy továbbra is figyelemmel kísérik a vásárlók igényeit, és ezek alapján alakítják kínálatukat. A Primark megfogalmazás szerint folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel még jobbá tehetik a vásárlói élményt és tovább fejleszthetik termékkínálatukat. 

Tavaly is arról számoltak be, hogy a karácsonyi időszak alatt régen nem tapasztalt visszaeséssel kellett szembenézniük

A Primark a brit piacon kávézókat is üzemeltet, a cég lapunknak elárulta, hogy a Primark Cafék Spanyolországban és Portugáliában több vendéglátó partnerrel dolgoznak együtt, például a Llaollaóval. 

Arra a kérdésre, hogy a magyar piacon terveznek-e hasonló vendéglátóegységet üzemeltetni a közeljövőben, a Primark azt válaszolta, hogy tesztelik és értékelik a vásárlói érdeklődést, és bármilyen jövőbeni terjeszkedés Magyarországon vagy a közép-kelet-európai régióban attól függ, hogyan fejlődik a kínálat és milyen igények mutatkoznak a helyi vásárlók részéről.

 


 

