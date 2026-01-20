Megpihent a Dacia, de még a kínai hódítók is csak elismerően nézhetik a gyártóját
Az oroszországi gyártás és értékesítés leállítását követő sokkból ocsúdva immár zsinórban harmadik éve produkált javuló értékesítési statisztikát a Renault csoport, amely tavaly globális eladásait 3,2 százalékkal, 2 336 807 darabra növelte. A keddi hivatalos bejelentés szerint az európai eladások alig 0,5 százalékkal bővültek csupán, így valójában a nemzetközi terepen elért kedvező növekedési dinamika segítette az előre vezető úton tartani a tavaly vezetőváltáson átesett francia járműgyártó csoportot.
A kimutatás szerint a nemzetközi piacon 11,7 százalékos volt a növekedés, ebben elsősorban a latin-amerikai (+11,3 százalék), a dél-koreai (+55,9 százalék) és a marokkói piacok (+44,8 százalék) segítettek be, ezeken a helyeken a Renault-nak saját gyártóbázisai is vannak. A Renault helyzetét a folyton változó vámtarifák, az erősödő kínai konkurencia és a túlméretezett gyártókapacitások nehezítik, noha maga az autópiac már az ébredezés korai jeleit mutatja.
A Clio–Sandero-tengely ezúttal is kisegítette a Renault-t
Ivan Segal, a Renault értékesítési igazgatója hangsúlyozta, hogy a vámháború hatásai alól igyekeznek kivonni magukat, ezért a főbb piacaikon továbbra is a helyi gyártást favorizálják.
Európában a Renault haszonjármű-divíziója volt a fekete bárány,
itt a termékpaletta átrendezése közepette 21 százalékos visszaesést regisztráltak, ami jócskán ad feladatot a csoport vezetésének. Ezzel szemben az eladott személyautók darabszáma a piaci átlagot meghaladóan, 5,9 százalékkal nőtt, amit elsősorban a közkedvelt és olcsó városi kisautók, mint a Dacia Sandero és a kevésbé olcsó, de igen népszerű Clio iránti kereslet növekedése diktált.
Ennek ellenére Segal borúsan tekint az idei év elé, mint mondta, nem számít az európai autópiac dinamikus növekedésére, a helyzet még nem konszolidálódott, túl sok a bizonytalansági tényező.
márkákat összefogó autógyártó csoport az elektromos átállásban is egyre előrébb jár, tavaly az előző évinél hibridekből 35 százalékkal, tisztán elektromos hajtásúakból pedig 77 százalékkal adtak el többet. Ez négyszázezres, illetve 194 ezres volument takar. Az új generációs hajtáslánc tehát 25 százalékot képvisel a teljes értékesítésből.
Az Alpine kiemelkedett a sorból, a Dacia beleszürkült
A kínálatban megjelent Renault 4 és Renault 5 és Renault Twingo elektromos modellek ára már az európai vásárlók tűréshatára alá süllyedt, és mind tudásban, mind árban versenyképesek a kínai konkurensek termékeivel, sőt a szakmai vélekedések szerint jobbak is azoknál.
Ami az egyes márkák teljesítményét illeti, érdekesség, hogy az eddigi húzómotor, a román Dacia egy kicsit megpihent, s „csak” 3,1 százalékos bővülést produkált (697 708 darab), szemben a csoport névadó márkájával, amelyből 3,2 százalékkal többet, 1 628 030 darabot értékesítettek globálisan.
A sportos Alpine márka pedig azzal dicsekedhet, hogy fennállása óta először lépte át a tízezres értékesített darabszámot (10 970 darab), ami kiugró, 139 százalékos növekedést jelent. A márka a három legfontosabb piacán, a francián, a briten és a németen ért el nagy sikert, miközben folytatták a nemzetközi terjeszkedést, s immár 25 országban rendelkeznek márkakereskedéssel.
Arról, hogy a Renault csoport üzleti gazdálkodásában mit jelentett a 3,2 százalékos tavalyi értékesítési pluszteljesítmény, majd a február 19-én publikálandó éves jelentésében számol be a francia autógyártó.