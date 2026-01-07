Amerikai óriáscég jelent meg a magyar határ közvetlen közelében, már gyára is van: kilóra megvette az európai riválisát
Az amerikai Westlake Corporation befejezte a portugál ACI/Perplastic kompozitgyárainak felvásárlását, köztük a romániai aradi üzemet is. A lépés erősíti a vállalat európai jelenlétét, és új technológiákkal bővíti portfólióját a műanyagiparban.
A profit.ro értesülései alapján az amerikai Westlake Corporation hivatalosan is lezárta az ACI/Perplastic kompozitgyárainak felvásárlását, beleértve a romániai Arad Industrial Parkban működő üzemet. Az ACI/Perplastic portugál központú vállalat, amely a vezeték- és kábelipar számára gyárt speciális anyagokat, és gyártókapacitással rendelkezik Mexikóban, Portugáliában, Romániában és Tunéziában.
Amerikai óriás költözik Romániába
A Houstonban székelő Westlake globális jelenléttel bír, Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában egyaránt, és termékeit az építőipar, csomagolás, orvosi eszközök, autóipar és fogyasztói cikkek piacára szállítja. 2024-ben a cég árbevétele meghaladta a 12 milliárd dollárt, és 15 540 alkalmazottat foglalkoztatott. A vállalat az Egyesült Államok legnagyobb alacsony sűrűségű polietilén-termelője, piaci kapitalizációja közel 10 milliárd dollár.
A Westlake történetében számos nagyszabású felvásárlás szerepel: 2014-ben a német Vinnolit PVC-gyártót, 2016-ban az amerikai Axiall Corporationt 3,8 milliárd dollárért, 2021-ben a Boral építőipari részlegét 2,2 milliárd dollárért, majd 2022-ben a Hexion epoxi divízióját vette meg. A mostani akvizícióval a Westlake tovább bővíti portfólióját, és új technológiákat vezethet be.
Az ACI csoport 2024-ben globális szinten mintegy 210 millió euró nettó árbevételt ért el.
A romániai aradi üzem 128,2 millió lej forgalmat és 698 798 lej nettó nyereséget könyvelt el 34 alkalmazottal. A felvásárlás révén a Westlake célja, hogy erősítse európai jelenlétét, és kiegészítse termékpalettáját a speciális műanyagokkal.
Ez a tranzakció jól mutatja, hogy a globális műanyagipari óriások továbbra is keresik a növekedési lehetőségeket Kelet-Európában, miközben új technológiákat és ipari kapacitást integrálnak meglévő portfóliójukba.
Baj van: bezár az amerikai gigagyár a magyar határ közvetlen közelében
Bezárja aradi gyárát, és hétszáz főt elbocsát az amerikai tulajdonú Greenbrier – írja a román sajtó. Egyelőre nem világos, ennek köze van-e Donald Trump múlt héten bejelentett vámintézkedéseihez.