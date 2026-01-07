Deviza
EUR/HUF384,76 0% USD/HUF329,16 0% GBP/HUF443,26 -0,27% CHF/HUF412,88 -0,21% PLN/HUF91,37 -0,03% RON/HUF75,61 +0,02% CZK/HUF15,85 -0,43% EUR/HUF384,76 0% USD/HUF329,16 0% GBP/HUF443,26 -0,27% CHF/HUF412,88 -0,21% PLN/HUF91,37 -0,03% RON/HUF75,61 +0,02% CZK/HUF15,85 -0,43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54% BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
beruházás
Románia
Arad

Amerikai óriáscég jelent meg a magyar határ közvetlen közelében, már gyára is van: kilóra megvette az európai riválisát

Az akvizíció lehetőséget nyújt a speciális anyagok és új technológiák bevezetésére. A Westlake, az Egyesült Államok legnagyobb alacsony sűrűségű polietilén-termelője, mostantól Romániában is jelen van.
VG
2026.01.07, 19:05
Frissítve: 2026.01.07, 19:09

Az amerikai Westlake Corporation befejezte a portugál ACI/Perplastic kompozitgyárainak felvásárlását, köztük a romániai aradi üzemet is. A lépés erősíti a vállalat európai jelenlétét, és új technológiákkal bővíti portfólióját a műanyagiparban.

Tech,Factory,With,White,Robotic,Arms,Assembling,Electronic,Components,On, ipari AI román
A Westlake, az Egyesült Államok legnagyobb alacsony sűrűségű polietilén-termelője, mostantól Romániában is jelen van / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

A profit.ro értesülései alapján az amerikai Westlake Corporation hivatalosan is lezárta az ACI/Perplastic kompozitgyárainak felvásárlását, beleértve a romániai Arad Industrial Parkban működő üzemet. Az ACI/Perplastic portugál központú vállalat, amely a vezeték- és kábelipar számára gyárt speciális anyagokat, és gyártókapacitással rendelkezik Mexikóban, Portugáliában, Romániában és Tunéziában.

Amerikai óriás költözik Romániába

A Houstonban székelő Westlake globális jelenléttel bír, Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában egyaránt, és termékeit az építőipar, csomagolás, orvosi eszközök, autóipar és fogyasztói cikkek piacára szállítja. 2024-ben a cég árbevétele meghaladta a 12 milliárd dollárt, és 15 540 alkalmazottat foglalkoztatott. A vállalat az Egyesült Államok legnagyobb alacsony sűrűségű polietilén-termelője, piaci kapitalizációja közel 10 milliárd dollár.

A Westlake történetében számos nagyszabású felvásárlás szerepel: 2014-ben a német Vinnolit PVC-gyártót, 2016-ban az amerikai Axiall Corporationt 3,8 milliárd dollárért, 2021-ben a Boral építőipari részlegét 2,2 milliárd dollárért, majd 2022-ben a Hexion epoxi divízióját vette meg. A mostani akvizícióval a Westlake tovább bővíti portfólióját, és új technológiákat vezethet be.

Az ACI csoport 2024-ben globális szinten mintegy 210 millió euró nettó árbevételt ért el. 

A romániai aradi üzem 128,2 millió lej forgalmat és 698 798 lej nettó nyereséget könyvelt el 34 alkalmazottal. A felvásárlás révén a Westlake célja, hogy erősítse európai jelenlétét, és kiegészítse termékpalettáját a speciális műanyagokkal.

Ez a tranzakció jól mutatja, hogy a globális műanyagipari óriások továbbra is keresik a növekedési lehetőségeket Kelet-Európában, miközben új technológiákat és ipari kapacitást integrálnak meglévő portfóliójukba.

Baj van: bezár az amerikai gigagyár a magyar határ közvetlen közelében

Bezárja aradi gyárát, és hétszáz főt elbocsát az amerikai tulajdonú Greenbrier – írja a román sajtó. Egyelőre nem világos, ennek köze van-e Donald Trump múlt héten bejelentett vámintézkedéseihez.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
835 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu