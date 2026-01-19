Deviza
vonat
Románia
MÁV

Kínos: kiakadtak a románok a MÁV-ra, mert 9 órát késett a vonat Budapestről Bukarestbe – csakhogy rögtön kiderült, az egész az ő hibájuk

A romániai vélemények szerint a MÁV elszabotálja a nemzetközi intercity-vonat magyarországi közlekedtetését.
VG
2026.01.19, 06:16
Frissítve: 2026.01.19, 06:40

Január 9-én a Budapest-Keletiből induló vonat több mint kilencórás késéssel futott be Bukarest-Északiba. 

Kínos: kiakadtak a románok a MÁV-ra / Fotó: AFP

Az akkori pluszt az 060EA sorozat főkeretére épült Elasmo villamos mozonyok egyikének, a krajovai Relocnál készült 482 007 pályaszámú gép szolgálatképtelensége, illetve az hozta össze, hogy a CFR Călători képtelen volt időben segélymozdonyt küldeni a helyszínre.

Az Iho cikke eszerint Muntenia gyakran harminc–hatvan perccel a menetrendben jelzett időpont után érkezett meg.

Végeredményben a Keleti pályaudvarról 15.10-kor induló nemzetközi vonat számos esetben alig valamivel előbb ér Bukarest-Északiba, mint az ugyancsak a Keletiből, de jóval később, 19.10-kor felkerekedő, 473-as vonatszámban közlekedő Ister. 

A clubferoviar.ro szerint 

a magyar hálózaton a késéseket a lassújelek, a pályaépítések és a nemzetközi vonatok gyors továbbítását lehetővé tevő korszerű villamos mozdonyok hiánya magyarázza. 

További megközelítés szerint a Muntenia alacsony prioritású a MÁV szempontjából, hálózati zavarok esetén ez az a vonat, amint gyakran félrevágnak, megkésetnek. 

A portálon azt írják, hogy az első késések a budapesti főpályaudvar és Ferencváros között jelentkeznek, ami szerintünk tévedés, mert a vonatnak Szolnok felé nem ez az útiránya. 

A cikk szerint a későbbiekben a már említett lassújeleket, a belföldi intercityk és a tehervonatok  elsőbbségét hozzák fel, majd a Szolnok és Békéscsaba közötti szakaszon a Munteniát várakoztatják meg a „magasabb rangú belföldi vonatok” áthaladásának idejére. 

Szűk keresztmetszetet jelent a Békéscsaba–Lőkösháza közötti mintegy harminc kilométer, majd további értékes (tíz)percek vesznek el Kürtösön, ahol a MÁV átadja a vonatot a CFR-nek. Annak ellenére, hogy Románia a schengeni övezet tagja, indokolatlanul hosszú ideig tartanak a vonat átadásával járó adminisztratív eljárások, a gépcsere és a műszaki vizsgálatok.

A rendszeres, kisebb-nagyobb késések ténye vitathatatlan, a Muntenia a Budapest és Békéscsaba között órás ütemben közlekedő, országjeggyel is igénybe vehető IC-k sorába illeszkedik Csabáig magyar kocsikkal, Szolnok és Lőkösháza között hét helyen megállva – nem érdeke a MÁV-nak a megkésetése, továbbá az IRN 79-est nálunk rendre bérelt Taurusok (182-es sorozat), vagy szeszás, 480-as Traxxok továbbítják. A legutóbbi menetrendváltás óta Lőkösháza az üzemváltó állomás.

Később azonban kiteljesedik a kép, kiderül, hogy a Muntenia útvonalán, Arad és Karánsebes között átépítik a pályát, továbbá Krajova után, a Carcea viaduktnál, ahol 2018-ban súlyos vasúti baleset történt, továbbra sem rendeződött megnyugtatóan a helyzet. 

Az Ister Romániában más útvonalon, Brassóig Dél-Erdélyben halad, ott, ahol a pályaátépítések javával már végeztek, ezért a vonat jó eséllyel behozhatja esetleges késését.

Az informatív clubferoviar egy korábbi, a tárgyban megfogalmazott írásában utal a CFR Calatori évek óta szabadalmaztatott taktikájára: ha másoknak köszönhető a késés, felháborodottan adunk az esetnek nyilvánosságot, ám, amennyiben a mi hibánk, akkor elkenjük a történteket.

Arról is beszámolunk, hogy a magyar vasúti közlekedés egyik legnagyobb beruházása lassan eléri az üzembe helyezés küszöbét. A Budapest–Belgrád vasútvonal kapcsán ugyanakkor eltérő nyilatkozatok jelentek meg az indulás időpontjáról. 

A projekt nemcsak közlekedési, hanem munkaügyi és gazdasági szempontból is erősíti a MÁV-ot.

