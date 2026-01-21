BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
sc01
kínai startup
xiaomi
byd
autóipar
összeszerelő üzem

A BYD bajszát ráncigálja egy nevenincs kínai startup, amely Európába hozza sportautógyártását

A Xiaomi támogatását élvezi az a kínai startup, amely a Ferrari és a Lamborghini hazájában épít összeszerelő üzemet elektromos sportautói számára. Az SC01-es modellt ezerdarabos limitált szériában kínálják a kiválasztott európai piacokon, meghökkentően versenyképes áron.
Kriván Bence
2026.01.21, 17:49

A kínaiak már a sportautók világában is otthonosan mozognak, ezt a BYD Yangwang márkája ékesen illusztrálja, viszont Európa meghódításában ebben a kategóriában vélhetően nem a Szegeden óriásgyárat építő óriáscég lesz az első, hanem a Xiaomi támogatását élvező, az izomautók kis szériás gyártására és tuningolásra specializálódott China Car Custom, amely az SC01, azaz Sports Car 01 modelljével jön át a kontinensre.

SC01 startup
Az SC01-ből ezer darabot készítenek Olaszországban, a sportkocsit csak a kiemelt európai piacokon árulják / Fotó: CNevPost

Méghozzá úgy, hogy a gyártást, pontosabban az összeszerelést is ide telepíti. A kínai szaksajtó szerint ebben a gyors sportautók szerelmeseinek hazája, Olaszország a favorit, de a pontos helyszínt még titkosan kezelik. A China Car Custom még hazájában is a kevésbé ismert márkák közé tartozik, ami nem is csoda, hiszen a 2014-ben egy Feng Hsziao-dong nevű sportautó-fanatikus által alapított műhely kezdetben

  • a Porsche 911,
  • a Mitsubishi 3000GT
  • és a Chery Little Ant

tuningolásával foglalkozott, a saját autók fejlesztése csak később került képbe. Lökést adott ehhez, hogy a staptupot felkarolta a Xiaomi, mégpedig Liu De alapító-alelnök révén, aki igazgatóként is szerepet kapott a CCC felső vezetésében, miután az okostelefongyártó 2022-ben több tízmillió jüannal megtámogatta Feng vállalkozását.

Az SC01 Kínában már bizonyított

Első autójuk a tisztán elektromos hajtású, kétüléses SC01, amely tavaly áprilisban debütált a kínai piacon, pimaszul alacsony áron, már tízmillió forintnyi jüanért haza lehetett vinni. Olyan szegmenst céloztak meg vele, amelyben kevés a versenyző, tulajdonképpen a SAIC-hoz tartozó MG Cyberster és a Neta GT a két favorit, hozzájuk csatlakozott az SC01.

Az SC01 amúgy szinte titokban érkezett, sem látványos show, se reklámkampány nem jelezte jöttét, 

Feng csak a Weibo közösségi portálon jelezte, hogy már kapható a jármű, s ennyi is elég volt a sikerhez. A sorozatgyártás egyébként túl nagy erőforrásokat igényelt volna, ezért úgy döntöttek, hogy a Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle nevű bérgyártóra bízzák a munkát, ez egyébként a Renault and Jiangling Motors közös vállalkozása.

Ki ne szeretne magának tízmillióért egy ilyen sportautót? / Fotó: CNevPost

Nyilván az ő munkatársaik is jelen lesznek az itáliai összeszerelő üzemben, amelyben egyébként limitált kiadásban, legfeljebb ezer példányban szerelnek össze a mutatós, könnyű és villámgyors sportautóból. 

Ha kínai áron kínálnák az SC01-et, akkor ennek a sokszorosára kapnának megrendelést, ám az európai ár a kínai elektromosautó-gyártókat sújtó vámokkal megspékelve ennél lényegesen húzósabb lehet, de még így is kategóriagyőztesnek ígérkezik. 

A nulláról száz kilométer per órára 2,9 másodperc alatt felgyorsuló SC01 modellhez nem rendeltek még márkanevet, 

azt csupán néhány kiemelt európai piacon kívánják értékesíteni – már az idén. A 1365 kilogrammos autó a legkönnyebbek közé tartozik, sebességét 200 kilométer per órában maximálták. Két motor hajtja, ezek összteljesítménye 435 lóerő. 

A kínai CALB terner-lítium akkumulátorával szerelt, 4106 milliméter méter hosszú és 1170 milliméter magas kocsi 520 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel.

A Szegedre érkező kínai autógyártóra rászámolt a másik, amelyik szintén méricskéli Európát

A Geely nem cifrázta, két fontos kereskedelmi statisztikában is megverte a Szegeden óriásgyárat építő BYD-t. A Kínában tavaly legnagyobb darabszámban eladott új generációs járműveknél és az SUV-kategóriában is előrébb végzett a BYD-nél. Az utóbbi kategóriában a Tesla verhetetlennek bizonyult.

 

