Lemásolta, majd szétzúzta az Aldi árait: kiütéssel győzött a Tesco – 650 terméket árazott a konkurencia szintjére vagy az alá a lánc, nem volt ellenfele

A vártnál gyengébb eladási adatok mellett is rekordközeli profitra számít az angol lánc. A Tesco eredménye meglepte az elemzőket is.
VG
2026.01.08, 14:16
Frissítve: 2026.01.08, 14:38

A Tesco eladásai az elemzők várakozásainál kisebb mértékben emelkedtek a kulcsfontosságú karácsonyi időszakban, mivel az infláció sújtotta vásárlók visszafogták a kiadásaikat – számolt be a Bloomberg.

20240306_TescoHusvet_016_VZ
A brit Tesco erős karácsonyi előrejelzésekkel javította profitkilátásait / Fotó: Vémi Zoltán

Nagy-Britannia legnagyobb szupermarketlánca csütörtökön közölte, hogy az összehasonlítható eladások 3,9 százalékkal nőttek az elmúlt negyedévben az Egyesült Királyságban. Az elemzők 4,8 százalékos növekedést vártak. A részvények akár 6 százalékot is zuhantak a londoni kereskedésben, ami több mint kilenc hónapja a legnagyobb esés.

Ken Murphy vezérigazgató 2020 óta tartó irányítása alatt a csoport a termékei minőségének javítását, az innováció fokozását és az ügyfélszolgálat fejlesztését célzó stratégiából is profitál.

A kedden közzétett iparági adatok szerint a Tesco 2025-öt 28,7 százalékos brit élelmiszerpiaci részesedéssel zárta, ami 20 bázispontos növekedést jelent az előző évhez képest, és a 2015 márciusa óta a legmagasabb szint.

A Tesco közölte, hogy a november 22-ig tartó harmadik negyedévben az brit eladások 3,9 százalékkal nőttek, miután a második negyedévben 4,6 százalékos növekedést könyvelhettek el. A növekedés ezután 3,2 százalékra lassult a január 3-ig tartó hat hétben.

A Tesco részvényei 22 százalékkal emelkedtek az elmúlt évben.

„Az értékbe, a minőségbe és a szolgáltatásba történő befektetéseink tovább növelték az ügyfél-elégedettséget és az erős növekedést a friss élelmiszerek piacán, hozzájárulva ahhoz, hogy több mint egy évtizede a legmagasabb brit piaci részesedésünket érjük el – mondta Murphy. – A verseny továbbra is intenzív, és tudjuk, hogy az érték továbbra is prioritás az ügyfelek számára” – tette hozzá.

Az elemzők szerint az a Tescó növekedésének a motorja, hogy több mint 650 termék ára megegyezik az Aldi diszkontáruház áraival, illetve  Clubcard hűségprogramjával alacsonyabb árakat biztosít a a vásárlóinak.

A Tesco lett a legújabb jelentős európai vállalat, amely érdeklődést tarthat az amerikai befektetők figyelmére. A brit lánc ugyanis jogosultságot szerzett, hogy részvényeivel a New York-i OTCQX Best Marketen kereskedjenek.

Ez az egyik legnagyobb tőzsdén kívüli kereskedési platform, amely már a Tesco számára is biztosítja, hogy a teljes körű tőzsdei bevezetés feladatai nélkül kínáljon befektetési lehetőséget az érdeklődők számára, bár a vállalat szerint a lépés elsősorban az átláthatóságról szól.

