Hatalmas perpatvar készül, itt az újabb dízelbotrány, járművek százezreit érinti – máris füstölnek a bankszámlák

A Volkswagen 2015-ben kirobbant dízelbotrányát melegítette fel a Toyota, amely ugyanazt a tiltott praktikát alkalmazta, mint a németek, hogy a környezetvédelmi ellenőrzéseken simán átmenjenek a négykerekűi, s a valóságosnál és az engedélyezettnél jóval kedvezőbb károsanyag-kibocsátási értékekkel tévesszék meg a hatóságokat.

A Toyota nem tanult a Volkswagen példájából / Fotó: AFP

A két ügyben a négy kerék és a dízelüzemű motor is egyezik, a felépítmény azonban más: targoncákról van ugyanis szó, nem kis mennyiségről, hiszen az érintett gépek száma 272 422, ezek messze a határérték felett szennyezték a levegőt az Egyesült Államokban – és feltehetően szerte a világban is alkalmazták ezt a trükkös szoftveres módszert a japánok.

Másfél évtizeden át trükközött a Toyota

Hogy másutt nem buktak le, azt az magyarázhatja, hogy az Egyesült Államok korábban szigorúbb környezetvédelmi szabályozást alkalmazott. A világ két legnagyobb járműgyártójánál,

a Volkswagennél

és a Toyotánál

is tudták volna teljesíteni a kibocsátási normákat, csakhogy az a motor teljesítményének a leszabályozásával járt volna, amit a felhasználók nehezen tolerálntak. Maradt tehát a trükközés. Amire ezentúl nem lesz szükség, hiszen Donald Trump az autó- és az olajipari lobbi megnyugtatására olyannyira fellazította az emissziós szabályokat, hogy annak egy pöfékelő Trabant is simán eleget tenne.

A Toyota a világ legnagyobb targoncagyártójának számít / Fotó: AFP

Amerikában a Volkswagennek 15 milliárd dollárnál is többe került a dízelbotránnyal kapcsolatos ügyek elsimítása, a bírságok kifizetése, a kártérítések és a simlis autóinak a kijavítása.

A Toyota most egy kedden tető alá hozott, peren kívüli egyezségben – amit még az eljáró kaliforniai bíróságnak is jóvá kell hagynia –, 436 millió dollár értékű csomagot vállalt, ebben 299,5 millió dollárt tesz ki a 2007 és 2021 között forgalmazott munkagépekkel átvert targoncatulajdonosoknak fizetendő kártérítés, valamint a járulékos költségek.

Egy targoncára vetítve 1800 és 2800 dollár közötti összegre számíthatnak, függően attól, hány készülékből állt a flottájuk.

Targoncánként átlagosan 800 dolláros szerviz- és karbantartási költségtérítést is kapnak majd, ennek összege 136,5 millió dollárral szerepel az egyezségben, de a szükséges munkálatoktól függően lehet több is, kevesebb is. A sávhatárokat 83,7, illetve 183,9 millió dollárnál húzták meg.