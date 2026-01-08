Trump buldózerként tör előre, de ez nem elég az olajcégeknek: garanciát akarnak – „egy ki....ott tweet, és minden megváltozik!"

Az amerikai olajcégek komoly garanciákat akarnak Washingtontól, mielőtt látványos beruházásokat hajtanának végre Venezuelában. Donald Trump amerikai elnök közben arra ösztönzi a cégeket, hogy bevonuljanak a dél-amerikai országba.

Venezuela olaját már vinné Trum / Fotó: AFP

A Financial Times cikke szerint tisztviselők Miamiban válságtárgyalásokat folytattak vezető energiaipari vezetőkkel, éppen akkor, amikor Trump átvette az ellenőrzést Venezuela olajszektora felett, és utasította az amerikai különleges erőket, hogy foglaljanak le egy orosz tankert az Atlanti-óceán északi részén.

Az elnök emellett a Fehér Házba is berendelte az ország legnagyobb energiavállalatainak vezetőit egy találkozóra.

A tervek szerint a vezetők nyomást gyakorolnak majd az elnökre annak érdekében, hogy erős jogi és pénzügyi garanciákat nyújtson, mielőtt beleegyeznének abba, hogy tőkét fektessenek Venezuelába. Sokan szkeptikusan kezelik Trump elképzeléseit.

„Senki sem akar oda bemenni, mert egy véletlenszerű k∗∗∗∗∗∗tt tweet is megváltoztathatja az ország teljes külpolitikáját” – fogalmazott egy energiaiparra szakosodott magántőke-befektető.

A szerdai miami megbeszélésekre néhány órával azután került sor, hogy Trump kijelentette: Venezuela több millió hordó olajat adna át amerikai charterhajóknak, amelyek az Egyesült Államokba szállítanák a nyersolajat, ahol az Öböl-menti finomítók már készülnek annak feldolgozására. A Fehér Ház közölte, hogy

Washington „határozatlan ideig” ellenőrizni fogja Venezuela olaját, lefoglalva ezzel az OPEC egyik alapító tagjának gazdasági érdekeltségét.

„Irán és Nigéria bombázása után Venezuela a harmadik OPEC-olajtermelő ország, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt egy évben megtámadott” – mondta Bill Farren-Price, az Oxford Institute for Energy Studies szakértője.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter találkozott a Chevron és a ConocoPhillips vezetőivel, és átadta Trump üzenetét: Amerika legnagyobb olajvállalatainak milliárdokat kellene befektetniük Venezuela leromlott energiaiparába.

Az Egyesült Államok szerdán azt is jelezte, hogy megnyitná az utat az amerikai olajipari szolgáltatócégek előtt, és elkezdené visszavonni azokat a szankciókat, amelyek megbénították Venezuela gazdaságát. Wright azonban a Goldman Sachs miami konferenciáján elismerte:

az amerikai olajóriások nem fognak „milliárd dollárokat befektetni új infrastruktúra építésébe Venezuelában már a jövő héten”.

A nagy olajipari cégek garanciát akarnak Trumptól

Az energiaipar nagy szereplői és a befektetők szerint az amerikai kormánynak garanciát kellene vállalnia a nagy projektekért. „Komoly kormányzati garanciákra lenne szükség ahhoz, hogy a nagy fiúk visszatérjenek Venezuelába” – mondta egy nagy amerikai energiaipari vállalat vezető tisztségviselője.