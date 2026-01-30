Kíméletlenül beszólt a Malévnak Wizz Air vezére, tisztázta a Budapest-New York járatot: "Van amikor a hazát így-úgy szolgálni kell"

A Wizz Air átlépte az 500 milliós utasszámot, flottája 250 gépes, és Váradi József szerint „történelmi jelentőségű” mérföldkőhöz érkezett. A cég magyar sikertörténet, de nem adófizetői pénzből, hanem teljesítményből építette fel magát.

21 év alatt Európa egyik legdinamikusabb légitársaságává vált a Wizz Air, flottája modern, üzemanyag-takarékos gépekre épül / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air 21 év alatt érte el az 500 milliós utasszámot, ami Váradi József vezérigazgató szerint „történelmi jelentőségű” mérföldkő, és Európa egyik legdinamikusabb növekedési történetét jelenti.

A légitársaság flottája mára több mint 250 gépes, és a 73 százalékát az új, üzemanyag-takarékos Airbus A320neo gépek teszik ki, amelyek zaj- és károsanyag-kibocsátás szempontjából is előnyösebbek.

Váradi kiemelte, hogy a Wizz Air a legbiztonságosabb légitársaságok közé tartozik, a pilóták és a gépek állapota a garancia erre. 2026-ban a cég 80 millió utasra számít, ezzel visszakapaszkodik a Covid előtti trendekhez. A flottában folyamatban van az átalakítás: a korábbi gépeket 239 székesre alakítják át, a teljes átalakulás két év múlva fejeződik be.

A társaság modellje is átalakult: korábban főként kelet-európai munkavállalókat szállítottak nyugatra, ma már üzleti utasokat és családokat is kiszolgálnak. A Wizz Air Magyarországon piacvezető: a budapesti flottája hamarosan 19 gépes lesz, tavaly 7,4 millió utas indult a 34,4 ezer járaton. Ez a működés hazai szinten mintegy 7,5 ezer munkahelyet teremtett, és a tervek szerint 2026-ban a munkatársak száma további 300 fővel nőhet.

Lehet, nem vagyunk olyan jó magyarok, mint a Malév, mert mi nem az adófizetők pénzéből csináljuk

– fogalmazott Váradi, kiemelve, hogy a Wizz Air a gazdaság különböző ágazatait, köztük a turizmust is támogatja.

A vezérigazgató szerint a társaság hosszú távú növekedési pályán van: 2028 körül elérhetik a 100 millió utast, majd a 150 millió is cél lehet. Az elmúlt két negyedév azt mutatta, hogy a Wizz Air megtalálta a fenntartható pályát, és a piac is elhiszi teljesítményét.

Wizz Air: van még hely a fejlesztésekre

A technológiai fejlesztések kapcsán Váradi elárulta, hogy a Starlink-szerű wifi egyelőre nem kerül bevezetésre, mert az utasok nem hajlandók fizetni érte, és szponzort sem találtak. A kisállatok fedélzetre engedése jelenleg szintén nem opció.