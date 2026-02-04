Deviza
„Szegedi méretű" riválist kaphat a BYD - elfoglalná a nagy autógyártó üzemét, adót sem kellene fizetnie

Erős rivális hozhatja autógyártását Európába, hasznosítva a Ford feleslegessé vált kapacitásait. A Volvo tulajdonosa, a Geely csoport a Ford évi csaknem félmillió autó gyártására méretezett valenciai üzemét szemelte ki magának, ahonnan vámmentesen tudná megdolgozni az európai piacot.
Kriván Bence
2026.02.04., 11:21

A Ford kihasználatlanná vált európai gyártókapacitásait a kínai Geely autógyártó óriás veheti át, az erről folyó tárgyalások már előrehaladott állapotban vannak. A Volvo és a Lotus révén már két európai márkával is rendelkező Geely csoport technológiai transzferekről, együttműködésről – kiemelten az önvezető autózás területén – és a partneri kapcsolatok megacélzásáról is tárgyal a kontinens piacáról egyre inkább kiszoruló amerikai autógyártóval.

Geely, Li Shufu
Li Shufu, a Geely csoport alapító-tulajdonosa az európai villanyautó-piac bevételére készül /  Fotó: AFP

Utóbbi a költségeinek optimalizálására tör, ha már piaci részesedése marginalizálódik, tavaly 2,9-ről 2,8 százalékra csökkent, ami mögött hétezerrel kevesebb, 302 ezer autó értékesítése húzódik meg az Európai Személyautó-gyártók Szövetségének adatai szerint. Érdekesség, hogy a Geely – a Volvo révén – eggyel mögötte jön a sorban, a svéd márka modelljeiből 241,4 ezret adtak el 2025-ben, részesedése ezzel 2,7-ről 2,2 százalékra zsugorodott. 

A Geely ismét a Forddal üzletel – ez egyszer már bevált 

Visszaesésének hátterében a Kínában gyártott elektromos autókra vonatkozó uniós büntetővám áll, ennek orvoslására döntöttek úgy, hogy a villanyautó-gyártásuk európai piacot kiszolgáló részét visszahozzák a belgiumi Gentbe. A két társaság üzleti kapcsolata szorosnak mondható, hiszen 2010-ben Geely épp a Fordtól vette át és megmentette a Volvót, akkor 1,8 milliárd dollárt fizettek érte. 

Műszakváltás a Ford valenciai gyárában. Hamarosan modellváltásra is készülhetnek / Fotó: AFP

A két márka mostani gyengélkedése indokolja az együttműködés elmélyítését, ami a versenyképesség javítását is ígéri a költségek lefaragása és optimalizálása révén. A két cég menedzserei a múlt héten Michiganban, a Ford bázisán tárgyaltak, e héten pedig az amerikaiak delegációja repül Kínába a hónapokkal ezelőtt megkezdett megbeszélések folytatására – értesült megbízható forrásokból a Reuters

A tárgyalások fókuszában az európai gyártás kérdése áll, ebben konkrétumokat is említ a brit hírügynökség, amely úgy tudja, hogy a Ford spanyolországi üzemének sorsa van most terítéken. Valenciában az idők során a Ford szinte valamennyi ismert modelljét gyártották a Fiestától a Kán át a Mondeóig, de jelenleg csak a Kuga nevű modell készül itt, ezt a kompakt SUV-t hibrid és plug-in hibrid változatokban is gyártják. A Ford korábban ismertetett terveiben az elektromos modellek későbbi itteni összeszerelése is szerepelt

A gyár kapacitása 450 ezer darabos, azaz bőven „szegedi méretű” riválist kaphat a BYD.

Ha a Geely ide telepítené az uniós piacra szánt elektromos modelljeinek összeszerelését, akkor mentesülne a Kínából exportált villanyautóira vonatkozó 28,8 százalékos uniós vámtól, s ez nagyban javítaná értékesítési lehetőségeit. Összehasonlításképp: a Szegeden épülő óriásgyárát az idén üzembe helyező BYD importált elektromos autóira 27 százalékos vám vonatkozik.

A portfóliójában

  • a Geely
  • a Zeekr,
  • a Proton,
  • a Lotus,
  • a Lynx & Co.,
  • a Geometry,
  • a Galaxy,
  • a Polestar
  • és a Volvo

márkákat felsorakoztató Geely csoport a BYD mögött Kína második legnagyobb autógyártójának számít, tavaly 39 százalékkal, 3 024 567 darabra, új rekordra növelték értékesítésüket, miközben az új generációs járműgyártás vezető szereplője, a BYD csak 7,7 százalékos pluszra volt képes, és összesen 4 602 436 darab gépkocsit értékesített. A különbség kettejük között azért így is jelentős, mintegy 50 százalékos.

Hatottak a vámok – a kínaiak gyártást hoznak Európába

A spanyolországi autógyártás egyébként különösen népszerű a kínai vállalatok körében. A Leapmotor ide hozza elektromos SUV-jainak gyártását, miközben résztulajdonosával, a Stellantisszal közösen Lengyelországban, Tychyben is kialakított egy összeszerelő bázist. A Cheryhez tartozó Omoda pedig az Ebro barcelonai üzemében készíti majd az év második felétől az uniós piacra szánt elektromos járműveit. 

Geely Zeekr New Energy Vhicle
Akár a Geely 9X elektromos városi terepjárója is készülhet a Ford valenciai gyárában / Fotó: CFoto via AFP

A Debrecenben építkező CATL is ide, Zaragozába telepíti legújabb akkumulátorgyárát, melyet a Stellantisszal közösen épít fel 4,1 milliárd eurós beruházás keretében. A hagyományos összeszerelő tevékenységet folytató Magna ausztriai üzemében az Xpeng és a GAC egyes modelljeinek gyártása folyik. 

Szabad préda is van még: parlagon hever például az Audi Brüsszel melletti, elektromos autók összeszerelésére alkalmas üzeme, ahol egy éve álltak le a gyártósorok. Ahogy Ford Focus gyártásával felhagyó németországi Saarlouisban lévő üzeme is vevőre, bérlőre vár.

