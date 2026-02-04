Sokkoló hír söpört végig Magyarországon a kecskeméti Mercedes-gyárról, most már tényleg megelégelték a németek: egyszer és mindenkorra elmondták, mi az igazság

Egy műszakra csökkent a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban, miközben a dolgozók szerint hónapok óta jóval a kapacitás alatt működik az üzem. A vállalat beruházásokkal és új modellek érkezésével magyarázza a helyzetet, de a munkavállalói tapasztalatok ennél jóval borúsabb képet festenek.

A hivatalos kommunikáció szerint sikertörténet, a dolgozók szerint viszont egyre kevesebb a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Félgőzzel működik a kecskeméti Mercedes-gyár?

Egyre több aggasztó jel utal arra, hogy a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában visszaesett a termelés. A munkavállalók beszámolói szerint az üzemben egy műszakra csökkentették a munkarendet, komplett gépsorokat bontanak le, és sokan hónapok óta kevesebb munkaórát kapnak.

Többen úgy látják: a gyár jelenleg legfeljebb a kapacitása felét használja ki, de a valós termelés ennél is alacsonyabb lehet.

Mindez éles ellentmondásban áll azzal a képpel, amelyet a vállalati és a kormányzati kommunikáció fest a kecskeméti üzemről. A Mercedes-Benz magyarországi leányvállalatánál ugyanis nagyszabású gyárfejlesztés zajlik, amelyet következetesen sikertörténetként mutatnak be. A vezetés immár legalább egy éve azt hangsúlyozza, hogy Kecskemét az európai Mercedes-gyárak élmezőnyébe kerül, és kiemelkedő jövő előtt áll.

A dolgozók tapasztalatai azonban mást mutatnak. A korábbi három műszakos munkarendet előbb kettőre, majd egyre csökkentették, mostanra pedig az is előfordul, hogy teljes gyártósorokat szerelnek le az üzemben. Egy munkavállaló a 24.hu-nak azt mondta:

a gyárban hónapok óta érzékelhető a visszafogott működés, miközben pontos adatokat senki sem lát a tényleges kihasználtságról.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. elismerte, hogy január és április között a kecskeméti gyár egyes területein átmenetileg egy műszakos működésre álltak át. A vállalat ezt a 2022-ben elindított, mintegy egymilliárd eurós bővítési programmal indokolja, amelynek célja, hogy az üzem éves kapacitása hosszabb távon elérje az egymillió legyártott járművet.

A cég szerint az átalakításokra azért van szükség, mert új modellek gyártására készítik fel az üzemet. Az MMA platformon kompakt és középkategóriás belső égésű és elektromos autók, míg az MB.EA platformon elektromos luxusmodellek készülnek majd.

Emellett 2026 januárjában megkezdődött az új, tisztán elektromos GLB modell sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása is.

A vállalat hangsúlyozza, hogy

a műszakcsökkentés nincs közvetlen hatással a törzsállomány létszámára;

valamint elbocsátások sem történtek.

A dolgozók szerint ugyanakkor a kevesebb műszak kevesebb munkaórát is jelent. A téli leállást követően január 5-én például a munkavállalók mintegy felének nem kellett munkába állnia, és több forrás állítja: a toborzás is megszakadt.