Kilincs, ami nincs: Kína nem vár tovább, betiltotta a Tesla-féle rejtett ajtókilincsek alkalmazását – nincs kibúvó, mindenkire vonatkozik a biztonsági intézkedés

Tucatnyi embernek kellett eddig meghalnia a balesetkor leblokkoló elektromos ajtók hibájából, s mert a behúzódó kilincsek miatt a segítők sem tudták kívülről kinyitni az ajtókat. De ennek most véget vetnek, legalábbis Kínában, ahol ezt a megoldást 2027 januárjától már tilos lesz alkalmazni az új modelleknél, s a már jóváhagyott terveket is módosítaniuk kell a gyártóknak, hogy megkaphassák a végleges kínai forgalmazási engedélyt.

A kínai hatóságok a beragadó kilincsek problémáját egyszer s mindenkorra orvosolni akarják / Fotó: Reshetnikov_art / Shutterstock

A változtatások kidolgozására és bevezetésére 2029 januárjáig adtak türelmi időt a hatóságok. Nagyítóval kell keresni olyan gyártót, amelynek nincs a a kínálatában a Tesla által divatba hozott, majd kvázi iparági standarddá előlépett rejtett kilincses modellváltozat. A gyártók próbálkoztak ugyan a szoftveres megoldással, hogy a karosszériát ért sokkhatástól függetlenül előugorjanak a kilincsek, de ez sem vezetett száz százalékosan biztonságos megoldásnak.

A kínai szaktárca szerint a biztonság nem áldozható fel a divat oltárán

Ezért az Ipari és Információs Technológiai Minisztérium (MIIT) most előírta, hogy a Kínában értékesített elektromos járműveket (EV-ket) mind belül, mind kívül mechanikus kilincsekkel kell felszerelni. A szabvány előírja, hogy a külső kilincseknek működőképesnek kell maradniuk még a zárrendszer visszafordíthatatlan meghibásodásai vagy az akkumulátort érintő hősokk után is, lehetővé téve az ajtók nyitását akkor is, ha a jármű áramellátása bármilyen okból megszűnik.

A belső ajtókilincsek esetében a szabvány előírja, hogy minden ajtónak legalább egy független mechanikus kioldókarral kell rendelkeznie, amely képes kinyitni a megfelelő ajtót. A szakminisztérium indoklásában kiemelte, hogy a rejtett kilincsek alkalmazása divatos és javítja ugyan a jármű esztétikáját, valamint az aerodinamikai tulajdonságait, de egyben olyan biztonsági kockázatot is felfed, ami vállalhatatlan a bent ülők biztonságára.

Az elmúlt években számos olyan eset fordult elő, amikor az utasok bent égtek az autójukban, mert az ajtókat kívülről nem lehetett kinyitni.

Legutóbb, októberben egy Xiaomi SU7 elektromos szedán gyulladt ki egy ütközés után Csengtuban, Szecsuán tartományban, Délnyugat-Kínában, a sofőr halálát okozva. A helyszínre siető szemtanúk hiába rángatták az ajtókat, nem tudtak segíteni a bajba jutott vezetőn.