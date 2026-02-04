Deviza
borász
cég
tartozás

Nagy a baj: el kell adni az ismert magyar céget, nem tudja már fizetni a tartozásait – egy magyar milliárdos fia szerezheti meg

Több tucat borász futhat a pénze után. El kell adni a Vinotrend céget.
2026.02.04, 06:49
Frissítve: 2026.02.04, 06:58

Több tucat magyar borász kapott levelet a Borháló tulajdonosától, a Vinotrend Kft.-től, melyben értesítették őket, hogy a vállalat vagyona nem fedezi a tartozásait. A cég levelében a tartozások rendezésére tett két javaslatot, illetve az együttműködések lezárását is kezdeményezte – írta a 24.hu.

Pile,Of,Money,,100,Usd,Dollar,Bank,Note,With,Falling
Nagy a baj: el kell adni a Vinotrend céget / Fotó: 10th Ring / Shutterstock

A Vinotrend javaslata két opciót tartalmaz a partnerek számára: a tartozás 40 százalékát egy összegben fizeti ki a cég a megállapodás aláírásakor, vagy két részletben fizet, az aláíráskor 25 százalékot, illetve hat héttel később további 25 százalékot.

A Borháló franchise-t egy másik borkereskedő, az Angyal Borkereskedés Kft. vásárolja meg. A vállalat Ináncsy Ernő tulajdonában van, aki 2023-ban az év vállalkozója lett Vállakozók és Munkáltatók Országos Szövetségénél. Édesapja az ismert milliárdos, Ináncsy Miklós.
Csak egy márka bora kapható a Szigeten.

A Vinotrend a beszállítóihoz intézett levelében az írt, hogy 

a keresletcsökkenés, az erősödő árverseny és az egyre nehezebb makrogazdasági helyzet vezetett a fizetésképtelenséghez. 

Hozzátették, hogy próbálkoztak tőkebevonással, de a helyzetet nem sikerült megoldani. A levélben az áll: 2026 elején döntöttek úgy, hogy a Vinotrend Kft. tartozásának rendezése érdekében a Borháló márkát és eszközeit értékesítik, a befolyó összeget és a kft. megmaradt eszközállományát pedig a hitelezők kielégítésére fordítják.

A 24.hu magyar borászokat keresett meg az üggyel kapcsolatban. Azt írják, hogy a szakmát derült égből villámcsapásként érte a Borháló eladása és a beszállítók szánt „félpénzes” ajánlat. A lap egyik forrása arról is beszélt, hogy Magyarországon a borászok régóta küzdenek az olcsó import italokkal, illetve azzal, hogy a fiatalok más termékeket választanak a magyar bor helyett.

A beszállítókkal azt közölték, hogy az Angyal Borkereskedés Kft. a franchise-rendszert, a vendéglátóipari értékesítési hálózatot és a fesztiválok ellátását is tovább viszi. Ezzel megmenekülnek munkahelyek, illetve az eddigi beszállítók egy része számára megmarad a Borháló mint értékesítési csatorna.

Korábban azt is megírtuk, hogy az Alföldön még a többi borvidéknél is jobban károsította az aszály a szőlőtermést. Akár közel harmadával is kevesebb szőlőből készülhetett bor. Abban is különbözik a tavalyi szüret az elmúlt évitől, hogy nem kezdődött extrém korán, de a sokéves átlaghoz képest így is egy héttel előbbre járnak (tavaly ez három hét volt). Más borvidékeken több eső volt. 

