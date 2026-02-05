Túljártak Ursula von der Leyen eszén: mégsem maradnak Volkswagen nélkül az oroszok, filléres új autók jelentek meg – olcsóbban adják, mint a Ladát
Miközben az orosz autópiacon folyamatosan drágulnak a modellek, most egy váratlan ajánlat borzolja a kedélyeket. Megjelent ugyanis egy új Volkswagen szedán, amely olcsóbb, mint a legkedvezőbb árú Lada Vesta.
Megkezdődtek az új Volkswagen Lavida XR szedán eladásai Oroszországban, méghozzá meglepően alacsony áron.
Egyes hirdetések szerint az autó már 1,43 millió rubeltől elérhető, ami jelenleg kevesebb, mint a frissített 2026-os LADA Vesta belépő szintű ára.
Összehasonlításképpen: a megújult Lada Vesta Comfort kivitele 1,581 millió rubelnél indul, míg a csúcsfelszereltségű Techno változat ára már 2,02 millió rubelig kúszik fel. Ebben a fényben a Volkswagen ajánlata különösen figyelemre méltó.
Műszaki téren nincs választási lehetőség: minden Lavida XR ugyanazzal a hajtáslánccal készül. A motor egy 1,5 literes, 110 lóerős szívó benzines EA211, amely rokonságban áll a korábban Oroszországban gyártott Skoda és Volkswagen modellek 1,6-os erőforrásaival. A motorhoz klasszikus, hatfokozatú automata váltó kapcsolódik.
Kínából érkezik, de Volkswagen emblémával
Az Avtonovostidnya szerint a Lavida XR összes példánya Kínából érkezik Oroszországba, ahol a modellt egy vlagyivosztoki cég kínálja rendelésre. A felszereltségi szinteket a hirdetések nem részletezik, de a képek alapján a szedán rendelkezik digitális műszeregységgel, érintőképernyős infotainment rendszerrel, légkondicionálóval, többfunkciós kormánykerékkel és könnyűfém felnikkel.
Ugyanakkor a kedvező ár kompromisszumokkal jár: a Lavida XR-ből hiányzik a kétzónás klíma, a kulcs nélküli nyitás, az indítógomb, valamint több olyan extra, amely a magasabb kategóriájú modellekben már alapnak számít.
A Lavida XR megjelenése ráadásul nem elszigetelt eset. Korábban már beszámoltak arról is, hogy moszkvai és vlagyivosztoki cégek Volkswagen T-Cross crossovereket is elkezdtek magánimportban kínálni.
Ezek a Kínában gyártott modellek 1,4 millió rubeltől érhetők el, tovább erősítve azt a trendet, hogy a kínai gyártású nyugati márkák egyre nagyobb teret nyernek az orosz piacon.
Az üzenet egyértelmű: a Volkswagen Kínán keresztül tér vissza Oroszországba, és most már árban is komoly kihívást jelent a Ladának.
