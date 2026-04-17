Annyira bejött az Audi „álcázott" autója, hogy gyárat épít az új modelleknek – Európa a múlt, más piacra koncentrál a német prémium

A Volkswagen csoporthoz tartozó Audi pénteken bejelentette, hogy tovább erősíti stratégiai partnerségét a kínai SAIC autógyártóval a jövőbeli modellgenerációk fejlesztése érdekében – számolt be a Reuters.

Új korszak Kínában: közös márkát és fejlesztési központot épít az Audi

A két vállalat közös, új márkája alatt a következő években négy új modellt terveznek piacra dobni Kínában.

Az együttműködés részeként a felek egy innovációs és technológiai központ létrehozását is tervezik Sanghajban. A lépés jól illeszkedik a német autógyártók azon törekvéséhez, hogy megerősítsék jelenlétüket a kínai piacon, ahol az utóbbi időben csökkenő eladásokkal és egyre erősebb helyi versennyel kell szembenézniük.

Az Audi és a SAIC már 2024-ben bemutatta közös elektromos járműmárkáját, amely szakít az Audi ikonikus négykarikás logójával, és kizárólag az Audi nevet használja. Az első modell, az E5 Sportback tavaly került piacra, és eddig mintegy 10 ezer darabot értékesítettek belőle.

Az E5 Sportback az Audi első negyedéves kínai elektromosautó-eladásainak jelentős részét adta, és fontos szerepet játszik abban a stratégiában, amelynek célja a fiatalabb vásárlók megszólítása a világ legnagyobb autópiacán.

A partnerség elmélyítése azt mutatja, hogy az Audi komolyan veszi a kínai piac kihívásait,

és hosszú távon is kulcsszerepet szán az együttműködésnek a versenyképesség megőrzésében.

Korábban megírtuk, hogy a Volkswagen csoport jelentős stratégiai lépésre szánta el magát: részben kivonja a Skoda márkát a kínai piacról.

A döntés elsőre meglepőnek tűnhet, különösen annak fényében, hogy Kína a világ legnagyobb autópiaca, ám a háttérben egyértelmű gazdasági és piaci okok húzódnak meg.

A cseh márka egykor kifejezetten sikeres volt az ázsiai országban: 2016 és 2018 között évente mintegy 300 ezer autót értékesített. Az elmúlt években azonban drámai visszaesés következett be, és 2024-re az eladások száma már a 15 ezret sem érte el. A Skoda elektromos kínálata nem tudta felvenni a versenyt a gyorsan fejlődő és technológiailag egyre erősebb kínai gyártókkal, ami végül a kivonulásról szóló döntéshez vezetett.

A márka kínai jelenléte ugyan nem szűnik meg teljesen: a már forgalomban lévő járművek szervizelését továbbra is biztosítják,

de új modelleket 2026 nyarától már nem értékesítenek. A Volkswagen ezzel párhuzamosan saját márkájára és az Audira helyezi a hangsúlyt, utóbbi különösen erős pozíciót épít ki a prémium és elektromos szegmensben.