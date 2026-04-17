Hivatalos: leáll Európa egyik legrégebbi autógyára, nem készít többé új járműveket - Kína és az elektromos átállás miatt bukott el

A Stellantis csütörtökön jelentette be, hogy három-négy éven belül leállítja az új autók gyártását a Párizs melletti Poissy üzemében, miközben Európában a túlzott gyártókapacitás csökkentésén dolgozik – írta meg a Reuters.

Leáll Európa egyik legrégebbi autógyára, nem készít többé új járműveket / Fotó: Matthias Rietschel / DPA / AFP (illusztráció)

A Jeep és Peugeot márkákat is gyártó vállalat régóta küzd kapacitásfelesleggel a régióban, ahol az autóeladások még mindig nem érték el a járvány előtti szintet.

A helyzetet tovább súlyosbítja az olcsó kínai versenytársak gyors térnyerése, valamint az elektromos átállás vártnál lassabb üteme, amely miatt a cég idén 25 milliárd dolláros leírást volt kénytelen elszámolni.

A vállalat közlése szerint a Poissy-ban gyártott DS3 és Opel Mokka modellek termelése legkorábban 2028 végén szűnhet meg. Ezt követően az üzem már nem készít új járműveket, ugyanakkor továbbra is autóalkatrészeket gyárt majd más Stellantis-gyárak számára.

A végleges leállítás időpontját később erősítik meg.

A Stellantis – amelynek Franciaországban még négy másik üzeme működik – mintegy 100 millió eurót fektet a telephely átalakításába. A beruházás célja új tevékenységek bevezetése, például 3D nyomtatás alkalmazása alkatrészgyártásban, illetve használt járművek felújítása és újrahasznosítása.

A gyár jövője már évek óta bizonytalan, a termelés folyamatosan csökken. Iparági források szerint a kibocsátás 2026-ban mintegy 68 ezer, 2027-ben pedig 65 ezer darab lehet, szemben a 2023-as 145 800 járművel. A Stellantis nem kommentálta ezeket az előrejelzéseket.

A Poissy-i üzemet eredetileg a Ford építette az 1940-es években, majd a Chryslerhez, később a Peugeot-hoz került, végül 2021-ben a Stellantis része lett. Fénykorában, 1976-ban közel 27 ezer embert foglalkoztatott, és évente több mint 500 ezer járművet gyártott.

Jelenleg mintegy 1 600 dolgozó munkálkodik az üzemben, számuk 2030-ra várhatóan 1 200-ra csökken az elöregedő munkaerő miatt. Ugyanakkor az új tevékenységekhez körülbelül ezer új pozícióra lesz szükség, amelyek betöltését képzési programok segítik majd.

Korábban megírtuk, hogy a Stellantis ideiglenesen leállítja a termelést a poissy-i mellett az olaszországi pomiglianói üzemében is a gyenge európai kereslet miatt.