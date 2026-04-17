Deviza
EUR/HUF364,56 -0,11% USD/HUF309,5 -0,09% GBP/HUF418,41 -0,13% CHF/HUF395,1 -0,12% PLN/HUF86,03 -0,05% RON/HUF71,54 -0,11% CZK/HUF14,99 -0,08% EUR/HUF364,56 -0,11% USD/HUF309,5 -0,09% GBP/HUF418,41 -0,13% CHF/HUF395,1 -0,12% PLN/HUF86,03 -0,05% RON/HUF71,54 -0,11% CZK/HUF14,99 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autó
gyár
Stellantis

Hivatalos: leáll Európa egyik legrégebbi autógyára, nem készít többé új járműveket - Kína és az elektromos átállás miatt bukott el

A Stellantis néhány éven belül leállítja az autógyártást a Párizs melletti Poissy üzemében, a tartós európai túlkapacitás és a gyenge kereslet miatt. A autógyárat átalakítják, és a jövőben alkatrészgyártásra, újrahasznosításra és más ipari tevékenységekre állítják át.
VG
2026.04.17, 06:31
Frissítve: 2026.04.17, 06:43

A Stellantis csütörtökön jelentette be, hogy három-négy éven belül leállítja az új autók gyártását a Párizs melletti Poissy üzemében, miközben Európában a túlzott gyártókapacitás csökkentésén dolgozik – írta meg a Reuters.

Start of production of the VW ID.3 ipar, feldolgozóipar autógyártók magyar feldolgozóipar, magyar ipar BMI, MLBKT német gazdaság
Leáll Európa egyik legrégebbi autógyára, nem készít többé új járműveket / Fotó: Matthias Rietschel / DPA / AFP (illusztráció)

A Jeep és Peugeot márkákat is gyártó vállalat régóta küzd kapacitásfelesleggel a régióban, ahol az autóeladások még mindig nem érték el a járvány előtti szintet. 

A helyzetet tovább súlyosbítja az olcsó kínai versenytársak gyors térnyerése, valamint az elektromos átállás vártnál lassabb üteme, amely miatt a cég idén 25 milliárd dolláros leírást volt kénytelen elszámolni.

A vállalat közlése szerint a Poissy-ban gyártott DS3 és Opel Mokka modellek termelése legkorábban 2028 végén szűnhet meg. Ezt követően az üzem már nem készít új járműveket, ugyanakkor továbbra is autóalkatrészeket gyárt majd más Stellantis-gyárak számára. 

A végleges leállítás időpontját később erősítik meg.

A Stellantis – amelynek Franciaországban még négy másik üzeme működik – mintegy 100 millió eurót fektet a telephely átalakításába. A beruházás célja új tevékenységek bevezetése, például 3D nyomtatás alkalmazása alkatrészgyártásban, illetve használt járművek felújítása és újrahasznosítása.

A gyár jövője már évek óta bizonytalan, a termelés folyamatosan csökken. Iparági források szerint a kibocsátás 2026-ban mintegy 68 ezer, 2027-ben pedig 65 ezer darab lehet, szemben a 2023-as 145 800 járművel. A Stellantis nem kommentálta ezeket az előrejelzéseket.

A Poissy-i üzemet eredetileg a Ford építette az 1940-es években, majd a Chryslerhez, később a Peugeot-hoz került, végül 2021-ben a Stellantis része lett. Fénykorában, 1976-ban közel 27 ezer embert foglalkoztatott, és évente több mint 500 ezer járművet gyártott.

Jelenleg mintegy 1 600 dolgozó munkálkodik az üzemben, számuk 2030-ra várhatóan 1 200-ra csökken az elöregedő munkaerő miatt. Ugyanakkor az új tevékenységekhez körülbelül ezer új pozícióra lesz szükség, amelyek betöltését képzési programok segítik majd.

Korábban megírtuk, hogy a Stellantis ideiglenesen leállítja a termelést a poissy-i mellett az olaszországi pomiglianói üzemében is a gyenge európai kereslet miatt.

A vállalatcsoport közölte, hogy Pomiglianóban, Nápoly közelében leáll a Fiat Panda kisautó gyártása, míg az Alfa Romeo Tonale közepes méretű SUV gyártása is szünetelt. Az üzemben dolgozó 3800 munkavállalót kényszerszabadságra küldték.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
