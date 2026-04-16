Ezt se gondolta volna senki: fegyverek fognak készülni a világ legnagyobb autógyáraiban – Amerika átalakítja a teljes ellátási láncot
A Pentagon tárgyalásokat folytatott a General Motorsszal és a Forddal arról, miként járulhatnának hozzá a detroiti autógyártók az amerikai fegyverellátási láncokhoz – írja a Financial Times.
A lépés a Trump-kormányzat katonai beszerzési rendszerének átalakítási törekvéseihez kapcsolódik.
Az egyeztetések során szó esett arról, hogy az autógyártók hogyan segíthetnének különböző fegyverrendszerek alkatrészeinek gyártásában, például fejlett gyártási technológiák – mint a 3D-nyomtatás – alkalmazásával – mondták a témát ismerő források.
A Pentagon magas rangú tisztviselőivel folytatott megbeszélések hátterében Pete Hegseth védelmi miniszter törekvései állnak, amelyek
célja a katonai beszerzések radikális átalakítása.
Dan Driscoll hadseregminiszter már tavaly azzal vádolta a vezető amerikai hadiipari vállalatokat („prímeket”), hogy túlságosan specializált rendszerek felé terelték a hadsereget, amelyek drágábbak és nehezebben gyárthatók.
A Pentagon „erősen motivált a beszerzési rendszer átalakítására, a gyorsabb működésre, a költségek csökkentésére, az akadályok lebontására és a termelés növelésére – mondta egy, a tárgyalásokat ismerő forrás. – Ezért vették fel a kapcsolatot a GM-mel és a Forddal, első körben azt vizsgálva: miben tudnának segíteni” – tette hzzá.
A megbeszélések túlmutattak a cégek meglévő katonai szerződésein, és arra irányultak, miként tudnák az autógyártók enyhíteni a jelenlegi védelmi beszállítók termelési és ellátási láncban fellépő szűk keresztmetszeteit.
„Egyelőre semmilyen megállapodást nem írtak alá” – tette hozzá a forrás.
A General Motors már rendelkezik külön védelmi leányvállalattal,
amely az amerikai hadsereggel együttműködve többek között autonóm járművek fejlesztésén dolgozik, amelyek sebesültek szállítására is alkalmasak.
A Chevrolet és Cadillac márkákat is gyártó vállalat részt vesz a NASA Artemis-programjához készülő új holdjáró fejlesztésében is, amelynek akkumulátoros és terepjáró képességei a katonai tervezők számára is érdekesek.
„Több mint száz éve támogatja a GM Amerika biztonságát és azokat, akik védik az országot – közölte a vállalat. – Ez az elkötelezettség továbbra is fennáll, ugyanakkor nem kommentáljuk a találgatásokat.”
A Ford – amelynek nincs külön védelmi üzletága – nem kívánta kommentálni az értesüléseket.
A Pentagon egyik tisztviselője úgy nyilatkozott: „A hadügyminisztérium elkötelezett a védelmi ipari bázis gyors bővítése mellett, minden elérhető kereskedelmi megoldás és technológia felhasználásával, hogy katonáink megőrizzék döntő fölényüket.”
„A minisztérium aktívan keresi és integrálja az amerikai innováció legjavát, bárhol is legyen az” – tette hozzá.
Korábban megírtuk hogy Európában is hasonló átalakulás figyelhető meg: autók helyett rakétavédelmi rendszerek alkatrészeit gyárthatják hamarosan egy német üzemben. A cél nemcsak az ipari túlélés, hanem több ezer munkahely megmentése is egy válság sújtotta szektorban.
Alapjaiban változtathatja meg a német ipar egyik zászlóshajójának működését a Volkswagen és az izraeli Rafael Advanced Defence Systems között tervezett megállapodás.