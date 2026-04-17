BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Máris szedi áldozatait a debreceni BMW: nagyon nehéz helyzetbe hozta a német óriásgyárat – már nem kell az itteni modell, sokkal jobb az iX3

A BMW kivezeti az iX elektromos SUV-t az amerikai piacról, a modell már nem rendelhető az Egyesült Államokban. A döntés hátterében az új generációs Neue Klasse modellek érkezése és a kedvezőtlenebb piaci környezet áll.
VG
2026.04.17, 07:44
Frissítve: 2026.04.17, 08:25

A BMW megszünteti az iX elektromos SUV értékesítését az Egyesült Államokban: a modell már nem rendelhető a piacon – írja az Electrive című oldal.

CZEGLÉDI Zsolt
Máris szedi az áldozatait a debreceni BMW / Fotó: Czeglédi Zsolt

A cikk szerint a döntés hátterében elsősorban a gyártó új korszakának, a Neue Klasse modellcsaládnak az érkezése áll, de a romló amerikai piaci környezet is szerepet játszhatott.

Az iX 2021-ben debütált, és a BMW egyik első dedikált elektromos modellje volt, amely nem hagyományos, többféle hajtásra tervezett platformra épült. A típus az ötödik generációs eDrive technológiát mutatta be, és inkább technológiai demonstrációként szolgált, mintsem tömegeladásokra szánt modellként. Megosztó formavilága miatt sem vált széles körben népszerűvé.

A BMW hivatalosan az új modellek bevezetésével indokolja a lépést. Az Egyesült Államokban hamarosan megjelenik az új iX3, amely már a hatodik generációs elektromos hajtásrendszert használja. Ezt követi az új X5 elektromos változata is, amely szintén a legfrissebb technológiát kapja, és később akár hidrogén-üzemanyagcellás kivitelben is elérhető lesz.

A döntés nem független a piaci folyamatoktól sem. Az amerikai kormány 2025 őszén kivezette az elektromos autók vásárlását ösztönző adókedvezményeket, ami érezhetően visszavetette a keresletet. A BMW is jelezte, hogy az USA-beli helyzet hozzájárult a villanyautó-eladások csökkenéséhez 2026 elején.

Fontos, hogy az iX nem tűnik el teljesen: más piacokon továbbra is kapható marad, és a gyártása sem áll le egyelőre. 

Ugyanakkor az új generációs modellek érkezésével hosszabb távon várhatóan ez a típus is kifut.

A BMW hangsúlyozta: továbbra is elkötelezett az elektromos mobilitás mellett az amerikai piacon, és az új Neue Klasse modellektől komoly előrelépést vár a technológia, a hatékonyság és a vásárlói élmény terén.

Arról is írunk, hogy a BMW debreceni gyárában készülő új iX3-as modelleket jelenleg kizárólag innen szállítják ki világszerte, egyetlen kivétellel: Kínában a bajor márka egy kissé módosított változatot értékesít majd.

Első pillantásra a két kivitel szinte teljesen egyformának tűnik, ám közelebbről nézve több lényeges különbség is felfedezhető. A legfontosabb ezek közül a méret: a debreceni változat tengelytávja 2895 milliméter, míg a kínai piacra szánt verzióé 3005 milliméter, ami láthatóan több helyet biztosít az utastérben.

Emellett a külsőn az ajtókon található kilincsek különböznek: a magyarországi gyárban készült modelleken visszahúzódó kilincseket alkalmaznak, azonban ezt a megoldást Kínában már betiltották (bár még tart a türelmi idő), ezért a gyártó a hagyományos, fix kilincseket választotta a helyi igényekhez igazodva.

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu