Deviza
EUR/HUF378,36 +0,3% USD/HUF323,94 +0,36% GBP/HUF434,97 +0,57% CHF/HUF410,34 +0,49% PLN/HUF88,86 +0,42% RON/HUF74,28 +0,32% CZK/HUF15,5 +0,68% EUR/HUF378,36 +0,3% USD/HUF323,94 +0,36% GBP/HUF434,97 +0,57% CHF/HUF410,34 +0,49% PLN/HUF88,86 +0,42% RON/HUF74,28 +0,32% CZK/HUF15,5 +0,68%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 692,07 +2,17% MTELEKOM2 240 +2,23% MOL3 998 -0,55% OTP39 050 +3,66% RICHTER12 440 +1,85% OPUS461,5 +1,41% ANY7 220 +1,66% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 780 +3,14% BUMIX8 953,32 +1,06% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 691,11 +3,16% BUX128 692,07 +2,17% MTELEKOM2 240 +2,23% MOL3 998 -0,55% OTP39 050 +3,66% RICHTER12 440 +1,85% OPUS461,5 +1,41% ANY7 220 +1,66% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 780 +3,14% BUMIX8 953,32 +1,06% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 691,11 +3,16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kereslet
vállalat
elektromos autóipar
BYD

Totális áttörés a BYD-nál, most robban be a szegedi gyár: sorban állnak érte az emberek, senki se akar kimaradni

Olajárrobbanás és geopolitikai feszültségek pörgetik fel az elektromos autók iránti keresletet világszerte. A BYD már most brutális növekedést mutat külföldön, és 2026-ra teljesen új szintre emelheti az értékesítéseit.
VG
2026.04.08, 07:37
Frissítve: 2026.04.08, 09:45

A globális energiapiaci feszültségek egyre látványosabban rajzolják át az autóipar erőviszonyait, és ebben a folyamatban a kínai BYD az egyik legnagyobb nyertes lehet – írja az E-cars.

BYD elektromos autó május
Totális áttörés a BYD-nál / Fotó: Shutterstock

A Közel-Keleten kialakult geopolitikai helyzet, valamint az olaj- és gázárak emelkedése közvetlenül növeli az elektromos járművek iránti keresletet, hiszen a vásárlók egyre inkább igyekeznek csökkenteni kitettségüket a fosszilis energiahordozók árának ingadozásával szemben.

A vállalat vezetése szerint a jelenlegi trendek csak a kezdetet jelentik. Wang Chuanfu vezérigazgató egy zárt körű elemzői eseményen úgy vélekedett, hogy 

2026-ban a kereslet növekedése „egy másik szintre léphet”.

A BYD számára különösen kedvező, hogy nemcsak a várakozások erősek, hanem a jelenlegi értékesítési adatok is ezt támasztják alá. 

Több külföldi piacon – például Ausztráliában, Új-Zélandon vagy a Fülöp-szigeteken – már most is olyan gyors az értékesítés, hogy egyetlen nap alatt annyi autó talál gazdára, mint korábban két hét alatt. 

A bangkoki autószalonon a márka dominanciája egyértelmű volt: a 12 napos eseményen több megrendelést gyűjtött, mint bármely más gyártó, még a tradicionálisan erős Toyota is háttérbe szorult.

A növekvő kereslet hatására a BYD ambiciózusabb célokat is kitűzött. A vállalat 2026-ra már 1,5 millió darabos külföldi értékesítéssel számol, ami jelentős emelés a korábbi 1,3 milliós tervhez képest. 

Mindez annak ellenére történik, hogy a globális eladások az elmúlt hónapokban visszafogottabbak voltak éves alapon. A külföldi piacok azonban egyértelműen ellensúlyozzák ezt a hatást: 

2026 márciusában a BYD több mint 120 ezer járművet exportált, ami 65 százalékos növekedés egy év alatt.

A nemzetközi terjeszkedésben Európa is egyre fontosabb szerepet kap. 

Magyarország például kulcspozícióba kerülhet a BYD stratégiájában, hiszen a vállalat itt is gyártókapacitásokat épít ki, hasonlóan Brazíliához. Ezek az üzemek nemcsak a helyi piacok kiszolgálását segítik, hanem az export bővítésében is meghatározó szerepet játszhatnak. 

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy már készülődnek Szegeden a felpörgésre a hatalmas új üzem gyártósorai

A BYD amúgy is kitörésre kényszerül hazai piacáról, amire azonban ők se számítottak: gátakat nyitott előttük az iráni háború, egyes piacokon máris elképzelhetetlen iramot vett fel az értékesítés, és már az európai dobbantó felé tartanak – Magyarországon.

Elemzők szerint a BYD helyzete kifejezetten kedvező. A Bernstein szakértői rámutattak, hogy az energiaválság legnagyobb nyertesei azok a gyártók lehetnek, amelyek erős elektromos és hibrid portfólióval rendelkeznek, miközben globális jelenlétük is jelentős. 

A BYD pontosan ebbe a kategóriába tartozik, ráadásul versenyképes árazása és javuló árrései tovább erősítik a piaci pozícióját.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.