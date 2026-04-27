Új ország akar beszállni a Szegeden épülő BYD-gyárba: Kínában könyörög a kormánya, hogy engedjék oda őket – ugrásra készen áll a teljes autóipar
A szerb miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter Sencsenben tárgyalt a kínai BYD elektromosautó-gyártó vezetőségével – számolt be a szerb Biznis nevű oldal.
A megbeszélés középpontjában az állt, hogy
a szerbiai autóipari vállalatok hosszú távon aktívan bekapcsolódhassanak a cég szegedi gyárának beszállítói láncába.
A gyár megnyitását az idei év második negyedévére tervezik.
A találkozón szó esett arról is, hogy a BYD részt vegyen a 2027-es belgrádi világkiállításon (Expo 2027), amit a vállalat nagy érdeklődéssel fogadott.
Adrijana Mesarovic kiemelte, hogy a kínai cég Szerbiát stabil és versenyképes üzleti környezetként értékeli, és nyitott a további együttműködésre. Emellett olyan partnervállalatok esetleges szerbiai befektetéseiről is tárgyaltak, amelyek már kapcsolatban állnak a kínai céggel.
A BYD 1995-ben alapított kínai vállalat a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója, és vezető szerepet tölt be az akkumulátorgyártásban is.
A vállalat az autógyártáson kívül
- elektromos buszokat,
- vasúti rendszereket,
- napelemes technológiákat
- és energiatárolási megoldásokat is fejleszt.
A cikk emlékeztet, hogy a mintegy 2 milliárd eurós szegedi gyár célja az európai piac ellátása. Eddig egy osztrák lemezmegmunkáló céggel kötöttek szerződést, és több magyar beszállítóval is folynak tárgyalások.
A projekt jó lehetőség a szerb autóipari cégek számára, valamint új befektetők bevonzását is elősegítheti, akik beszállítóként kapcsolódhatnak be a gyártásba.
A BYD az elmúlt öt évben nyolc nagy gyárat nyitott Kínában, és globális terjeszkedését folytatva új összeszerelő üzemeket épít Magyarországon és Brazíliában. Európában egy harmadik gyár megnyitását is tervezik 2026-ra, amelynek legesélyesebb helyszíne Spanyolország.
A vállalat több mint kétmillió eladott járművel az elmúlt évben megelőzte a Teslát, és a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált.
A Világgazdaság megírta, hogy a Turkish Airlines légitársaság ügyvezetője szerint felülmúlta a várakozásokat az előzetes jegyértékesítés a Temesvár–Isztambul járatra, amely a város stratégiai elhelyezkedésének is köszönhető, mivel mind Szerbia, mind Magyarország határközeli városai, települései közelebb vannak Temesvárhoz, mint az adott ország fővárosának repterei. Kiemelték, hogy
jelentős az érdeklődés Ázsiából a járat iránt, amiben szerepet játszhat a közel egy órára található szegedi BYD-gyár elhelyezkedése is.
Laura Boldovici szerint a fejlesztés hosszú távon erősíti a város versenyképességét, miközben új lehetőségeket teremt a látogatók, üzleti utazók és nemzetközi partnerek számára egyaránt.