Nagy a baj: még egy kapavágás sem történt, de már büntetnék a BYD-t, egymilliárdot varrhatnak az autógyártó nyakába

Bár a BYD még hozzá sem látott a törökországi gyár megépítéséhez, a kereskedelmi minisztérium már egymilliárd dolláros büntetést is kilátásba helyezett – írja a török Haber7 Ekonomi.

A BYD akár egymilliárd dolláros bírságot is kaphat, miközben a gyár építése még el sem kezdődött / Fotó: Toru Hanai

A világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója, a kínai BYD korábban beruházási megállapodást kötött egy évi 150 ezer jármű kapacitású elektromosautó-gyár létesítésére Manisában.

Akár a beruházás összegével megegyező bírság is jöhet

Az egymilliárd dolláros beruházásról szóló megállapodás aláírása után a vállalat adókedvezményben részesült, azonban a gyár megvalósításával kapcsolatban azóta sem történt érdemi előrelépés.

A 2024. július 8-án aláírt megállapodás értelmében a BYD adókedvezményt kapott az addig importált járművekre, amíg a gyár el nem készül. Ez azonban egy meghatározott importkvótához volt kötve.

A cikk szerint az egy éven belül felépítendő, évi 150 ezer jármű kapacitású és 5000 főt foglalkoztató üzemnél nem történt kézzelfogható előrelépés, miközben a cég számára biztosított importkvóta már ki is merült.

A feltételek nem teljesítése esetén a kereskedelmi minisztérium akár egymilliárd dolláros, azaz a beruházás teljes értékével megegyező bírságot szabhat ki a BYD-re.

Közben a BYD magyarországi gyárában várhatóan az év második felében indulhat el sorozatgyártással,

ami felveti annak lehetőségét, hogy a beruházás Törökország helyett más országba kerül.

A cikk szerint a beruházás késlekedése a török parlament napirendjére is került. A képviselői kérdésekre válaszolva Fatih Kacir ipari és technológiai miniszter hangsúlyozta, hogy a beruházást szorosan figyelemmel kísérik.

Kacir kiemelte, a beruházás minden részlete – beleértve a minimumkövetelményeket, az ütemtervet és a vállalat kötelezettségeit – pontosan meghatározott, és amennyiben ezek nem teljesülnek, a jogszabályokban rögzített büntetések lépnek életbe. Hozzátette, hogy a biztosítéki mechanizmusok révén az ország érdekei védve vannak.

Az adókedvezmény megszűnésével a márka eladásai is jelentősen visszaestek. A cég 2026 első három hónapjában 6127 járművet értékesített az országban, márciusban azonban mindössze 833 autót adott el.