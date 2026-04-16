A taxisokra is kivetette hálóját a BYD, pokoli olcsón adják új márkájuk első modelljét

A flottavásárlók számára új almárkát hívott életre a szegedi óriásgyárát idén átadó BYD, melynek első elektromos modelljét, egy középkategóriás szedánt már be is mutatta a kínai nagyközönségnek. A Linghui bevetésével a BYD elsősorban a nagyvárosi közlekedés szegmensében szeretné erősíteni amúgy sem gyenge pozícióit, például a kifejezetten taxizásra kifejlesztett olcsó elektromos szedánja, az e7 révén.

A BYD legújabb almárkája, a Linghui elsősorban a flottavásárlókra utazik

Bár a BYD egyes modelljeit már most is előszeretettel használják a fuvarmegosztó szolgáltatók, a vállalatnál fontosnak tartották, hogy a névadó márkát ne mossák össze a tömegtermékekkel, ne ragadjon rá az olcsóság "megbélyegző" címkéje, mert azzal a márka imázsát rombolják. Egy autógyártó számára ugyanis nem mindegy, hogy modelljei prémium termékként vagy tömegesen használt „taxiként” élnek a köztudatban.

A BYD számára kulcsfontosságú a különbségtétel

A Linghui márka létrehozása ezt a feszültséget oldja fel: a flottás felhasználásra szánt modellek külön brand alá kerülnek, miközben a BYD fő márkája megtarthatja pozicionálását a szélesebb – és egyre inkább felfelé nyitó – piacon. Úgy gondolták Sencsenben, hogy a Linghui márka bevetésével ezt a feladatot meg is oldották, a szétválasztás – legalábbis optikai téren – megtörtént.

Ez az autóiparban egyébként nem ismeretlen stratégia, a Toyota például a birtokában lévő Daihatsu-t tekinti a fapados márkájának. A magyarra talán az "intelligens ragyogás" szóösszetétellel fordítható Linghui első modellje, az e7 már az árazásával jelzi, mennyire agresszív stratégiát próbál megvalósítani az árversenyt egyébként nem különösebben kedvelő, ám az alól kihúzni magát nem tudó BYD.

A Linghui e7 olcsó ugyan, de fapados modellnek biztosan nem nevezhető

A megcélzott 95 800 és 115 800 jüan közötti árszint – ami forintban 4,35, illetve 5,26 milliót jelent – nem csak Kínában számít alacsonynak, hanem globálisan is. Hazai piacán ezzel az árral a szedán kategóriában nem találni komoly ellenfelet az e7-nek, a nemzetközi piacokon pedig olyan új standardot állít (majd) fel ezzel, ami a hagyományos gyártókat is terveik átértékelésére, a költséghatékonyság előtérbe helyezésére inspirálja.

A Linghui e7-be annyit "tesznek bele", ami éppen szükséges, mégsem lehet fapados modellről beszélni.

A BYD az optimalizációt tűzte ez esetben a zászlajára, az új, saját fejlesztésű Blade akkumulátorral és a visszafogott, nagyjából 100 kilowattos teljesítménnyel jellemzett autót jobbára korábbi modelljeik elemeiből "puzlizták össze". Az e7 az Európában még nem forgalmazott BYD Sealion 06 EV platformjára épül.