Váratlanul megszólalt a BYD csúcsvezetője a szegedi gyárról: új határidőt szabott a sorozatgyártásnak, eddig kell felpörögnie – "A gépeink már január óta mennek"
Hat hónapot adott magának a BYD, hogy felpörgesse a szegedi gyártást, miközben globális ambíciói egyre merészebbek. A kínai óriás nemcsak Európában tör előre, hanem nyíltan azt tervezi, hogy technológiai márkaként a világ élére állna.
A BYD nem aprózza el: fél évet adott magának arra, hogy a szegedi gyár teljes kapacitáson működjön. A vállalat már január óta járatja a gépeket, a harmadik negyedévben pedig már el akarja indítani a tömegtermelést, hogy megmutassa Európának, mire képes a kínai autóipar új zászlóshajója.
A vállalat ügyvezető alelnöke, Stella Li a vezess.hu-nak nyilatkozva nem hagyott sok teret a találgatásoknak.
Szerinte a BYD nemcsak hogy stabil szereplő marad, hanem folyamatosan erősödni fog, és hamarosan a világ egyik legmeghatározóbb autógyártójává fog válni.
Az iparágban sokan konszolidációra számítanak, vagyis arra, hogy a kisebb szereplők eltűnnek vagy beolvadnak, de a BYD inkább saját útját járná, és nem egyesülésekben gondolkodik.
A cél azonban ennél is merészebb. A vállalat nem egyszerűen autókat akar gyártani, hanem technológiai márkává válna. Stella Li megfogalmazása szerint egyfajta „autóipari Apple” felépítése a cél, ahol a név egyet jelent az innovációval és a fejlett technológiával. Ezzel a stratégiával a BYD nem árversenyben, hanem technológiai fölénnyel akar nyerni.
Minden a BYD kezére játszik
Ebben komoly szerepet játszik a globális helyzet is. Az iráni konfliktus miatt emelkedő üzemanyagárak látványosan megváltoztatták a keresletet. A BYD adatai szerint Ausztráliában háromszorosára nőtt az érdeklődés az elektromos és plug-in hibrid modellek iránt januárhoz képest, Európában pedig – például Németországban – megduplázódott. A vásárlók egyre inkább ráébrednek arra, hogy a villanyautók nemcsak környezetbarátabbak, hanem hosszabb távon olcsóbbak is.
A cég különösen büszke az akkumulátortechnológiájára. Egy kínai taxis példáját hozták fel, aki 6-8 év és körülbelül egymillió kilométer után is 80 százalékos akkumulátorkapacitással használja az autóját. Ez nemcsak a tartósságot mutatja, hanem azt is, hogy a maradványérték kérdésében a BYD komoly előnyt remél a versenytársakkal szemben.
A technológiai verseny másik kulcsa a töltés. A vállalat úgy látja, hogy az akár 1500 kW-os gyorstöltési megoldásokkal az elektromos autók használata hamarosan ugyanannyira egyszerű lesz, mint a tankolás. Ha ez valóban megvalósul, az alapjaiban változtathatja meg az autóhasználati szokásokat, és végleg eltüntetheti az egyik legnagyobb ellenérvet az elektromos hajtással szemben.
Érdekes módon a BYD közben határozottan hátat fordít a klasszikus hibrideknek.
Miközben több gyártó újra erősíti ezt a szegmenst, a kínai cég szerint ezeknek nincs jövőjük. A hangsúly a tisztán elektromos és a konnektoros hibrideken marad, mert ezek kínálnak valódi megtakarítást és technológiai előrelépést.
A szegedi gyár ebben a stratégiában kulcsszerepet kap. Nem csupán egy új üzemről van szó, hanem egy belépési pontról az európai piac mélyebb meghódításához. Ha a hat hónapos felfutás sikeres lesz, az komoly jelzés lehet a versenytársak felé, különösen a hagyományosan erős európai és japán gyártóknak, köztük a Toyota számára.
