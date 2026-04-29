Rendkívüli

Rendkívüli: Putyin tűzszünetet hirdet az ukrán háborúban, Trumpnak jelentette be először – ezen a napon hallgathatnak el a fegyverek

Deviza
EUR/HUF365,63 +0,51% USD/HUF313,09 +0,85% GBP/HUF421,94 +0,51% CHF/HUF395,73 +0,59% PLN/HUF85,85 +0,27% RON/HUF71,65 +0,37% CZK/HUF14,99 +0,39% EUR/HUF365,63 +0,51% USD/HUF313,09 +0,85% GBP/HUF421,94 +0,51% CHF/HUF395,73 +0,59% PLN/HUF85,85 +0,27% RON/HUF71,65 +0,37% CZK/HUF14,99 +0,39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 633,84 -0,17% MTELEKOM2 482 -0,32% MOL4 044 +0,1% OTP41 730 -0,52% RICHTER12 770 +0,71% OPUS293,5 +1,21% ANY7 360 -0,54% AUTOWALLIS148,5 +0,68% WABERERS4 600 -1,71% BUMIX9 121,98 +0,03% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 745,64 +0,01% BUX132 633,84 -0,17% MTELEKOM2 482 -0,32% MOL4 044 +0,1% OTP41 730 -0,52% RICHTER12 770 +0,71% OPUS293,5 +1,21% ANY7 360 -0,54% AUTOWALLIS148,5 +0,68% WABERERS4 600 -1,71% BUMIX9 121,98 +0,03% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 745,64 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elektromos autóipar
Szeged
BYD

Váratlanul megszólalt a BYD csúcsvezetője a szegedi gyárról: új határidőt szabott a sorozatgyártásnak, eddig kell felpörögnie – "A gépeink már január óta mennek"

Európa egyik legfontosabb autóipari projektje indul be hamarosan Szegeden. A BYD szerint a villanyautók végleg átveszik az uralmat, és még a hibridek is el fognak tűnni.
VG
2026.04.29, 20:21

Hat hónapot adott magának a BYD, hogy felpörgesse a szegedi gyártást, miközben globális ambíciói egyre merészebbek. A kínai óriás nemcsak Európában tör előre, hanem nyíltan azt tervezi, hogy technológiai márkaként a világ élére állna.

BYD - Showroom - Sales Europe
Drága üzemanyag, növekvő kereslet, villámgyors töltés – minden a BYD kezére játszik / Fotó: NurPhoto via AFP

A BYD nem aprózza el: fél évet adott magának arra, hogy a szegedi gyár teljes kapacitáson működjön. A vállalat már január óta járatja a gépeket, a harmadik negyedévben pedig már el akarja indítani a tömegtermelést, hogy megmutassa Európának, mire képes a kínai autóipar új zászlóshajója.

A vállalat ügyvezető alelnöke, Stella Li a vezess.hu-nak nyilatkozva nem hagyott sok teret a találgatásoknak. 

Szerinte a BYD nemcsak hogy stabil szereplő marad, hanem folyamatosan erősödni fog, és hamarosan a világ egyik legmeghatározóbb autógyártójává fog válni. 

Az iparágban sokan konszolidációra számítanak, vagyis arra, hogy a kisebb szereplők eltűnnek vagy beolvadnak, de a BYD inkább saját útját járná, és nem egyesülésekben gondolkodik.

A cél azonban ennél is merészebb. A vállalat nem egyszerűen autókat akar gyártani, hanem technológiai márkává válna. Stella Li megfogalmazása szerint egyfajta „autóipari Apple” felépítése a cél, ahol a név egyet jelent az innovációval és a fejlett technológiával. Ezzel a stratégiával a BYD nem árversenyben, hanem technológiai fölénnyel akar nyerni.

Minden a BYD kezére játszik

Ebben komoly szerepet játszik a globális helyzet is. Az iráni konfliktus miatt emelkedő üzemanyagárak látványosan megváltoztatták a keresletet. A BYD adatai szerint Ausztráliában háromszorosára nőtt az érdeklődés az elektromos és plug-in hibrid modellek iránt januárhoz képest, Európában pedig – például Németországban – megduplázódott. A vásárlók egyre inkább ráébrednek arra, hogy a villanyautók nemcsak környezetbarátabbak, hanem hosszabb távon olcsóbbak is.

A cég különösen büszke az akkumulátortechnológiájára. Egy kínai taxis példáját hozták fel, aki 6-8 év és körülbelül egymillió kilométer után is 80 százalékos akkumulátorkapacitással használja az autóját. Ez nemcsak a tartósságot mutatja, hanem azt is, hogy a maradványérték kérdésében a BYD komoly előnyt remél a versenytársakkal szemben.

A technológiai verseny másik kulcsa a töltés. A vállalat úgy látja, hogy az akár 1500 kW-os gyorstöltési megoldásokkal az elektromos autók használata hamarosan ugyanannyira egyszerű lesz, mint a tankolás. Ha ez valóban megvalósul, az alapjaiban változtathatja meg az autóhasználati szokásokat, és végleg eltüntetheti az egyik legnagyobb ellenérvet az elektromos hajtással szemben.

Érdekes módon a BYD közben határozottan hátat fordít a klasszikus hibrideknek. 

Miközben több gyártó újra erősíti ezt a szegmenst, a kínai cég szerint ezeknek nincs jövőjük. A hangsúly a tisztán elektromos és a konnektoros hibrideken marad, mert ezek kínálnak valódi megtakarítást és technológiai előrelépést.

A szegedi gyár ebben a stratégiában kulcsszerepet kap. Nem csupán egy új üzemről van szó, hanem egy belépési pontról az európai piac mélyebb meghódításához. Ha a hat hónapos felfutás sikeres lesz, az komoly jelzés lehet a versenytársak felé, különösen a hagyományosan erős európai és japán gyártóknak, köztük a Toyota számára.

Egész Kína most erre a magyar óriásgyárra figyel, a jövője múlik rajta: kulcspozícióba került az ország, nagyon sokat kérhet cserébe

A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a kínai BYD komoly nehézségekkel küzd odahaza, ahol az eladások drasztikusan visszaestek az elmúlt hónapokban. Mindez felgyorsíthatja a szegedi üzem beindítását, ami így stratégiai jelentőségűvé válhat a vállalat európai terjeszkedésében.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
568 cikk

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
