Váratlanul megszólalt a BYD csúcsvezetője a szegedi gyárról: új határidőt szabott a sorozatgyártásnak, eddig kell felpörögnie – "A gépeink már január óta mennek"

Hat hónapot adott magának a BYD, hogy felpörgesse a szegedi gyártást, miközben globális ambíciói egyre merészebbek. A kínai óriás nemcsak Európában tör előre, hanem nyíltan azt tervezi, hogy technológiai márkaként a világ élére állna.

Drága üzemanyag, növekvő kereslet, villámgyors töltés – minden a BYD kezére játszik / Fotó: NurPhoto via AFP

A BYD nem aprózza el: fél évet adott magának arra, hogy a szegedi gyár teljes kapacitáson működjön. A vállalat már január óta járatja a gépeket, a harmadik negyedévben pedig már el akarja indítani a tömegtermelést, hogy megmutassa Európának, mire képes a kínai autóipar új zászlóshajója.

A vállalat ügyvezető alelnöke, Stella Li a vezess.hu-nak nyilatkozva nem hagyott sok teret a találgatásoknak.

Szerinte a BYD nemcsak hogy stabil szereplő marad, hanem folyamatosan erősödni fog, és hamarosan a világ egyik legmeghatározóbb autógyártójává fog válni.

Az iparágban sokan konszolidációra számítanak, vagyis arra, hogy a kisebb szereplők eltűnnek vagy beolvadnak, de a BYD inkább saját útját járná, és nem egyesülésekben gondolkodik.

A cél azonban ennél is merészebb. A vállalat nem egyszerűen autókat akar gyártani, hanem technológiai márkává válna. Stella Li megfogalmazása szerint egyfajta „autóipari Apple” felépítése a cél, ahol a név egyet jelent az innovációval és a fejlett technológiával. Ezzel a stratégiával a BYD nem árversenyben, hanem technológiai fölénnyel akar nyerni.

Minden a BYD kezére játszik

Ebben komoly szerepet játszik a globális helyzet is. Az iráni konfliktus miatt emelkedő üzemanyagárak látványosan megváltoztatták a keresletet. A BYD adatai szerint Ausztráliában háromszorosára nőtt az érdeklődés az elektromos és plug-in hibrid modellek iránt januárhoz képest, Európában pedig – például Németországban – megduplázódott. A vásárlók egyre inkább ráébrednek arra, hogy a villanyautók nemcsak környezetbarátabbak, hanem hosszabb távon olcsóbbak is.

A cég különösen büszke az akkumulátortechnológiájára. Egy kínai taxis példáját hozták fel, aki 6-8 év és körülbelül egymillió kilométer után is 80 százalékos akkumulátorkapacitással használja az autóját. Ez nemcsak a tartósságot mutatja, hanem azt is, hogy a maradványérték kérdésében a BYD komoly előnyt remél a versenytársakkal szemben.