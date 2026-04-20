Óriási a nyereség, de elmarad a tavalyi pénzeső: megszületett a döntés, nem fizet osztalékot a nagy biztosító

Hiába zárt közel 4 milliárd forintos nyereséggel a CIG Pannónia, a részvényesek idén nem kapnak osztalékot. A társaság úgy döntött, inkább bent tartja a pénzt és erősíti a tartalékait.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. közgyűlése elfogadta a 2025-ös üzleti év pénzügyi beszámolóját, és egyértelmű döntést hozott:

a társaság nem fizet osztalékot a részvényeseknek.

A teljes adózott eredményt ehelyett inkább az eredménytartalékba helyezik, vagyis a profit a vállalatnál marad.

A döntés különösen annak fényében érdekes, hogy a cég számai kifejezetten stabil képet mutatnak. A nemzetközi pénzügyi beszámolási sztenderdek alapján készített konszolidált jelentés szerint a mérlegfőösszeg elérte a 192,936 milliárd forintot.

az adózott eredmény 3,958 milliárd forint lett;

miközben a teljes átfogó jövedelem 4,387 milliárd forinton alakult;

a díjbevétel is növekedést mutatott, 59,7 milliárd forintra emelkedett.

Mindez azt jelzi, hogy a biztosító működése továbbra is stabil, és képes érdemi nyereséget termelni. Ennek ellenére a menedzsment és a közgyűlés nem a közvetlen kifizetés mellett döntött, hanem a tőke megerősítését választotta.