Óriási a nyereség, de elmarad a tavalyi pénzeső: megszületett a döntés, nem fizet osztalékot a nagy biztosító

A nyereséget teljes egészében visszaforgatják a cégbe. Hiába termelt jelentős profitot a CIG Pannónia, mégsem fizet osztalékot a tulajdonosoknak.
VG/MTI
2026.04.20, 15:43
Frissítve: 2026.04.20, 15:51

Hiába zárt közel 4 milliárd forintos nyereséggel a CIG Pannónia, a részvényesek idén nem kapnak osztalékot. A társaság úgy döntött, inkább bent tartja a pénzt és erősíti a tartalékait.

Stabil eredmények ide vagy oda, a CIG Pannónia nem jutalmazza most a részvényeseket / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. közgyűlése elfogadta a 2025-ös üzleti év pénzügyi beszámolóját, és egyértelmű döntést hozott: 

a társaság nem fizet osztalékot a részvényeseknek.

A teljes adózott eredményt ehelyett inkább az eredménytartalékba helyezik, vagyis a profit a vállalatnál marad.

A döntés különösen annak fényében érdekes, hogy a cég számai kifejezetten stabil képet mutatnak. A nemzetközi pénzügyi beszámolási sztenderdek alapján készített konszolidált jelentés szerint a mérlegfőösszeg elérte a 192,936 milliárd forintot.

  • az adózott eredmény 3,958 milliárd forint lett;
  • miközben a teljes átfogó jövedelem 4,387 milliárd forinton alakult;
  • a díjbevétel is növekedést mutatott, 59,7 milliárd forintra emelkedett.

Mindez azt jelzi, hogy a biztosító működése továbbra is stabil, és képes érdemi nyereséget termelni. Ennek ellenére a menedzsment és a közgyűlés nem a közvetlen kifizetés mellett döntött, hanem a tőke megerősítését választotta.

Irányváltás a CIG Pannóniánál

A mostani döntés éles kontrasztban áll a tavalyival. A CIG Pannónia 2024 után még 3,116 milliárd forint osztalékot fizetett ki, részvényenként 33 forintot. Ehhez képest az idei nulla kifizetés éles váltás, amely a részvényesek rövid távú hozamait közvetlenül érinti.

A társaság a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában szerepel, ami általában stabil, transzparens működést és kiszámíthatóbb befektetői környezetet jelent. A részvény árfolyama legutóbb 305 forinton zárt, az elmúlt egy évben pedig 287 és 398 forint között mozgott. 

Ez a sáv azt mutatja, hogy a papír nem tartozik a legvolatilisebbek közé, ugyanakkor a befektetők számára az osztalékpolitika változása érzékeny pont lehet.

Az, hogy egy nyereséges cég nem fizet osztalékot, önmagában nem szokatlan, de mindig üzenetértékkel bír. Ilyenkor a vállalat általában növekedési terveket, kockázatkezelési megfontolásokat vagy tőkeerősítési célokat helyez előtérbe. A CIG Pannónia esetében a döntés azt sugallja, hogy a vezetés inkább a jövőbeni stabilitásra és mozgástérre koncentrál, még akkor is, ha ez rövid távon csalódást okozhat a befektetőknek.

Vonzó osztalékot fizethetne a CIG, de inkább a növekedésre fókuszál

Tavaly nem fizetett osztalékot a biztosító. Előtte bőkezű volt a részvényesekhez. Mostanáig arra spekulált a piac, hogy idén részvényenként akár 40 forintot is fizethetnének, ami a mostani árszinteken 12 százalékos hozammal kecsegtetne. Ám a közgyűlési előterjesztés szerint nem fizetnének osztalékot, akvizíciókra azonban sor kerülhet.

 

