Fordulat a jászberényi Electrolux-gyár bezárásában: megpróbálják megmenteni, megkezdődött a kormányzati beavatkozás – a svédek egyszer már közbeléptek

„Az Electrolux tájékoztatása alapján a cég bezárja a jászberényi üzemét, ezzel pedig több mint 600 munkahely szűnik meg” – írta a Facebookon Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója.

A kormánybiztos emlékeztet, hogy a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség 2024-ben, az Electrolux szintén bezárt nyíregyházi üzemére sikeresen talált egy új befektetőt. A svéd, hőszivattyúkat gyártó vállalat, a Qvantum azóta már a termelést is megkezdte és a korábbi Electrolux dolgozók egy jelentős részét is átvette.

A poszt szerint

HIPA megkezdte új befektető felkutatását a jászberényi üzemre is, erről telefonon egyeztettünk a vállalat vezetőivel és a település polgármesterével, Budai Lóránttal.

A HIPA közreműködésével az elmúlt években közel 500 új munkahely jött létre Jászberényben 5 vállalat 44 milliárd forint értékű beruházása révén.

A Világgazdaság is megírta, hogy az Electrolux Group 2026 végéig leállítja a termelést jászberényi gyárában. A döntést a vállalat szerdai közleményében

a kedvezőtlen piaci környezettel, a stagnáló kereslettel és az egyre élesebb árversennyel indokolta.

A cég átfogó stratégiai felülvizsgálatot követően jutott arra a következtetésre, hogy a költség-versenyképesség javítása és a gyártási kapacitások optimalizálása érdekében szükséges a lépés. A háttérben a gyenge piaci kereslet mellett a növekvő költségek és a hatékonysági kihívások állnak.

A gyár bezárásához kapcsolódóan az Electrolux mintegy 0,6 milliárd svéd korona, azaz közel 20 milliárd forint átszervezési költséget számol el, amelynek körülbelül fele tényleges készpénzkiadást jelent. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a termelés megszüntetése nem okoz fennakadást az ellátásban: a hűtőkészülékek iránti keresletet a jövőben más, meglévő gyártókapacitásokkal, valamint külső bérgyártók bevonásával biztosítják.

Az Electrolux kiemelte, hogy együttműködik a helyi hatóságokkal, a kormányhivatallal és a szakszervezetekkel annak érdekében, hogy támogatást nyújtson az érintett dolgozóknak.