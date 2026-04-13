Rekordbevétel, mégis mínuszban: furcsa napja volt a bankóriásnak – a befektetők nem ájultak el a válságálló portfóliótól

A háborús helyzet miatt megugró volatilitás új lehetőségeket hozott a nagybankoknak. A Goldman Sachs ezt maximálisan kihasználta, de a befektetők még kivárnak.
2026.04.13, 15:38

A Goldman Sachs felülmúlta a várakozásokat az első negyedévben, elsősorban az erős részvénykereskedésnek és üzletkötéseknek köszönhetően. A piaci bizonytalanság azonban továbbra is árnyékot vet a kilátásokra, amit a részvények esése is jelez.

A geopolitikai feszültségek felrázták a piacokat, de a Goldman Sachs ebből is profitálni tudott / Fotó: AFP

Erős első negyedéves számokkal jelentkezett hétfőn a Goldman Sachs, amely ismét bizonyította, hogy a turbulens piaci környezetben is képes jelentős profitot termelni. 

A bank részvényenkénti nyeresége 17,55 dollár lett, jóval meghaladva az elemzők által várt 16,49 dollárt.

A teljesítmény mögött egyértelműen a részvénykereskedési üzletág áll. A Goldman ezen a területen 27 százalékos bevételnövekedést ért el, így a szegmens bevétele rekordot jelentő 5,33 milliárd dollárra ugrott. A piaci volatilitás – amelyet részben az iráni háború és az olajárak emelkedése hajt – sok befektetőt portfólió-átalakításra és kockázatcsökkentésre kényszerített. Ez a folyamat komoly forgalmat generált a nagybankok kereskedési részlegeinél.

A vezérigazgató, David Solomon is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzet rendkívül összetett, ezért a fegyelmezett kockázatkezelés kulcsfontosságú marad.

A Goldman sem úszta meg a globális feszültségeket

Nem minden területen volt azonban ilyen kedvező a kép. A kötvény-, deviza- és árupiaci üzletág (FICC) bevétele 10 százalékkal csökkent, 4,01 milliárd dollárra esett vissza. A visszaesést főként a kamatkereskedés és a jelzálogpiac gyengélkedése okozta.

A számok ellenére a befektetők nem fogadták kitörő lelkesedéssel a jelentést. A Goldman Sachs részvényei 3,8 százalékot estek a nyitás előtti kereskedésben, és alulteljesítették olyan riválisok papírjait, mint a Morgan Stanley vagy a JPMorgan Chase.

Közben a befektetési banki üzletág kifejezetten erős negyedévet zárt. A díjbevételek 48 százalékkal, 2,84 milliárd dollárra emelkedtek. A globális felvásárlási és összeolvadási piac (M&A) meglepően ellenállónak bizonyult: 

az első negyedévben 1,38 ezermilliárd dollár értékben kötöttek üzleteket világszerte.

A Goldman több jelentős tranzakcióban is szerepet vállalt, például

  • a Unilever és a McCormick tervezett, 65 milliárd dolláros összeolvadásában;
  • illetve az Equitable és a Corebridge közötti, 22 milliárd dolláros biztosítói fúzióban.

A piacok most a következő nagy dobásra, az IPO-kra figyelnek. A Goldman kulcsszerepet kapott a SpaceX tervezett tőzsdei bevezetésében, amely akár 75 milliárd dollárt is bevonhat, 1,75 ezermilliárd dolláros értékelés mellett. Ez az ügylet új lendületet adhat az IPO-piacnak, ahol további nagy nevek, például az OpenAI és az Anthropic megjelenése is várható.

A vagyonkezelési üzletág stabilan teljesített: bevétele 10 százalékkal, 4,08 milliárd dollárra nőtt. 

A Goldman hosszabb távon egyre inkább erre a kiszámíthatóbb bevételi forrásra épít, csökkentve a kereskedési és befektetési banki tevékenységek ingadozását.

A bank egy fontos akvizíciót is lezárt: felvásárolta az Innovator Capital Management céget, amivel az általa felügyelt ETF-vagyon 90 milliárd dollárra nőtt.

