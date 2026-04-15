Rekordra fut az Audi a Terramarral: messze van Győrtől Németország, ahol szenved az autóipar

A vártnál is gyorsabban lett sikermodell a CUPRA Terramar, egy év alatt elérte a 100 ezres darabszámot. Győrben mindez a gyártás rugalmasságát és a folyamatosan erős keresletet is jól tükrözi.
VG
2026.04.15, 13:16
Frissítve: 2026.04.15, 13:25

Újabb jelentős gyártási mérföldkövet ért el az Audi Hungaria: legördült a gyártósorról a százezredik CUPRA Terramar – közölte a cég.

Rekordtempó Győrben – százezer darab fölött a Terramar / Fotó: AUDI AG

A Cosmos kék jubileumi modell a magyarországi piacra készült. A modell sorozatgyártása 2024-ben indult, és alig több mint egy év alatt érte el ezt az eredményt, bizonyítva a győri járműgyár rugalmasságát és magas hatékonyságát. A gyártás tovább erősíti az Audi Hungaria Audi és Volkswagen konszernben betöltött központi szerepét.

A CUPRA és az Audi Hungaria együttműködése a Terramar sorozatgyártása előtti időkre tekint vissza, hiszen a CUPRA Formentor VZ5 modelljeit is győri öthengeres benzinmotor hajtja.

„A százezredik CUPRA Terramar legyártása kiváló példája annak, hogyan találkozik a győri járműgyár rugalmassága munkatársaink elkötelezettségével. Ez az eredmény nemcsak a gyártási kompetenciáinkat, hanem az Audi Hungaria hosszú távú versenyképességét is erősíti” – mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

A járműgyári CUPRA Terramar projekt 2021-ben kezdődött, majd 2024-ben indult el a modell sorozatgyártása Győrben. 

A Terramar a Volkswagen által fejlesztett MQB-platformra épül, CUPRA-specifikus elemekkel kiegészítve. A modell integrációja a meglévő gyártási rendszerbe jelentős szinergiát, valamint kiemelkedő költséghatékonyságot eredményezett – új csarnok építése és a gyártás leállítása nélkül valósult meg egy teljesen új modell bevezetése.

2025-ben több mint 71 ezer CUPRA Terramar készült Győrben, ez is jól mutatja a modell iránti piaci keresletet és a gyártás stabil felfutását.

„Gratulálok munkatársaimnak a százezredik CUPRA Terramar gyártásához. Ez is jól mutatja magas szintű szakértelmüket és elkötelezettségüket. Bízom benne, hogy a következő százezer darab is ugyanilyen kiemelkedő minőségben és szakértelemmel készül majd – immár az én irányításom alatt” — mondta Jürgen Russer, az Audi Hungaria járműgyárért felelős új igazgatósági tagja.

„A Terramar nemcsak Európa-szerte, hanem Magyarországon is népszerű. A modell az első teljes évében 400 értékesített darab fölött teljesített itthon, ezzel a CUPRA modellválasztékának élére lépett. A siker kulcsa a termékben van: az egyedi, de mindenki számára tetszetős design mellett azok a finom, minőségi belső megoldások testesítik ezt meg, amelyeknek életre hívásában az Audi Hungariának van a legnagyobb szerepe. Köszönet ezért a modellért és a magas minőségért!” – foglalta össze gondolatait Rozgonyi Ádám, a CUPRA magyarországi márkaigazgatója.

Egy különleges modell is készül a győri járműgyárban. A CUPRA Terramar Tribe Edition különleges kivitelét egészen 2026 őszéig gyártják.

Korábban arról is írtunk, hogy az Audi a szigorodó uniós kibocsátási szabályok miatt búcsút int Európában az öthengeres motoroknak. Ez azt jelenti, hogy Győrben leállítják a motorok gyártását. Az Audi egyre inkább az elektromos hajtásra helyezi a hangsúlyt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
