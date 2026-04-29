Vallott a Hell Magyarország, lenyomták az energiaitalokat: most pontosan látszik, mennyi pénzen ülnek – komoly feladat megoldani a fizetéseket

A HELL Energy Magyarország Kft. és leányvállalatai 2025-ben jelentős árbevétel-növekedést értek el, miközben a nyereségük látványosan csökkent. A vállalatcsoport eredményét elsősorban a növekvő költségek és a folyamatban lévő nagyberuházások húzták vissza.

A vállalatcsoport nettó árbevétele 196,015 milliárd forintról 218,259 milliárd forintra emelkedett, ami 11,3 százalékos bővülést jelent.

Ezzel párhuzamosan azonban az adózott eredmény 19,761 milliárd forintról 12,554 milliárd forintra esett vissza.

A csoport adózás előtti profitja is jelentős csökkenést mutatott, mintegy 7,1 milliárd forinttal lett alacsonyabb az előző évhez képest. A vállalat kiemelte: a visszaesésben nagy szerepet játszott a HELL Ipari Park használatba vétele, amely jelentős költségnövekedéssel járt.

A HELL Energy Magyarország Kft. teljesítménye mögött így egy kettős trend rajzolódik ki:

egyrészt a bevételek stabilan emelkednek;

másrészt a költségoldali nyomás egyre erősebben hat a profitabilitásra.

A cégcsoport ugyanakkor az elmúlt öt évben átlagosan közel 10 százalékos éves értékesítési volumennövekedést mutatott, ami továbbra is erős piaci pozíciót jelent.

A 2025-ös évben ugyanakkor a darabszám is visszaesett: mintegy hárommillió termékkel kevesebbet értékesítettek, mint 2024-ben. A vállalat szerint az energiaitalok továbbra is a legfontosabb húzótermékek, miközben a legdinamikusabban növekvő szegmensek a jegeskávé és a XIXO termékcsaládok voltak.

Folyamatosan terjeszkedik a HELL

A befektetett eszközök értéke is jelentősen nőtt, 12,3 milliárd forinttal emelkedett az előző évhez képest. Ennek hátterében a 2021-ben indított HELL 2031 kötvényprogramból finanszírozott beruházások állnak, amelyek 2025-ben is folytatódtak. A vállalat emellett napelemparkot is telepített, ami a hosszabb távú energiaköltségek csökkentését szolgálhatja.