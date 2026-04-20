Nagyot húzott Magyarországon a kereskedelmi lánc: teljes erővel toboroznak, 1,3 milliós fizetést és szolgálati kocsit kínálnak

Idén minden eddiginél többet, összesen 103 milliárd forintot fordít a Lidl a munkavállalók bérköltségére, ami mellé juttatási csomagot biztosít – közölte a kereskedelmi lánc.

A cég több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat, a sajtóközlemény szerint a Lidl lakóhelytől függetlenül az ország minden pontján azonos bérszinteket biztosít az azonos munkakörben dolgozó munkavállalóknak.

Egy bolti dolgozó havi bruttó kezdő bére 8 órás munkaviszony esetén Lidl-kártyával és pótlékokkal 599 ezer forintra nőtt, de mindez bőven hétszázezer forint fölé emelkedhet a vállalatnál eltöltött évektől, tapasztalattól függően.

Az üzletvezetők kezdésként bruttó 1 millió 104 ezer forintos jövedelemre számíthatnak, ami elérheti akár az 1 millió 349 ezer forintot is.

Mindezt esetükben egy prémiumkategóriás szolgálati autó egészíti ki, amelyet magáncélra is használhatnak az üzemanyag térítésével együtt.

A logisztikai területen a targoncavezetők bére 597 ezer–871 ezer forint között mozog,

a raktári dolgozóké 593 ezer–839 ezer forint között alakul,

míg a raktári csoportvezetők javadalmazása elérheti akár az 1 millió 270 ezer forintot is.

A béreket gazdag juttatási csomag egészíti ki, köztük egy olyan, nagy értékű, ingyenes magánegészségügyi csomag, amelyet a járóbeteg-ellátástól a kisebb műtéteken át egészen a fogászati kezelésekig igénybe vehetnek a munkavállalók. A csomag emellett munkába járási támogatást is tartalmaz.

„A Lidl Magyarország célja, hogy hosszú távon is kiszámítható, versenyképes jövedelmet és stabil munkahelyet biztosítson dolgozóinak” – hangsúlyozta Takács Dorottya, a vállalat HR-igazgatója. Kiemelte: az idei, több mint 103 milliárd forintos bérkeret is azt mutatja, hogy a cégnél dolgozni megéri.

Hozzátette, a vállalat egységes és transzparens bérezési rendszert alkalmaz, amely az ország minden pontján azonos bért garantál azonos munkáért. Ezt a szektor egyik legátfogóbb juttatási csomagjával egészítik ki, miközben a munkavállalók számára folyamatos fejlődési és karrierlehetőségeket is biztosítanak.