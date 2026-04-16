Beletört az üzemanyagárakba a nagy légitársaság: lehúzza a rolót, sorra törlik a járatokat – ez volt az utolsó csepp a pohárban

A Lufthansa bejelentette, hogy bezárja regionális leányvállalatát, a Lufthansa CityLine-t, miután az emelkedő kerozinárak és a sorozatos sztrájkok tarthatatlanná tették a működési környezetet. A döntés az utóbbi évek egyik legnagyobb szerkezeti visszavágása a csoporton belül.

A cég közleménye szerint az első azonnali lépés az volt, hogy a CityLine 27 üzemelő repülőgépét kivonják a menetrendből. A vállalat ezt a veszteségek további növekedésének megfékezésével indokolta.

A CityLine mintegy kétezer munkavállalót foglalkoztat, akiknek más leányvállalatoknál kínálnak további elhelyezkedési lehetőségeket.

A háttérben a jelentős energiapiaci sokk áll. A kerozin ára a közel-keleti háború kitörése óta több mint a duplájára emelkedett, ami különösen érzékenyen érinti a rövid távú és regionális járatokat, ahol a profitmarzs eleve alacsony. A légitársaságok költségszerkezete ilyenkor gyorsan romlik, mivel az üzemanyag a működés egyik legnagyobb tétele.

A költségnyomást tovább súlyosbították a sztrájkok is. A héten például öt egymást követő napon tartottak munkabeszüntetést a légiutas-kísérők és a pilóták, ami jelentős fennakadásokat okozott a menetrendben, és további bevételkieséssel járt. A vállalat szerint a két tényező együtt olyan strukturális problémát hozott létre, amely már nem kezelhető átmeneti intézkedésekkel.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is figyelmeztetett az üzemanyag-ellátási láncok sérülékenységére. Az ügynökség igazgatója, Fatih Birol szerint Európának „talán hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradt”, és arra figyelmeztetett, hogy járattörlések is következhetnek, ha az ellátás tovább romlik az iráni háború miatt.

Belső átalakítást indít a Lufthansa

A légitársaság a CityLine bezárása mellett a teljes hálózat újraszervezését is bejelentette. A nyári menetrend után a hosszú távú kapacitásból hat interkontinentális repülőgépet kivonnak. Emellett a téli menetrendben további leépítések lesznek: öt gépet vonnak ki a flottából, ami több célállomást és járatpárt is érinteni fog.