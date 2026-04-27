MBH-vezér a kormányváltásról: a jelenlegi optimizmus nem automatikusan tartós, döntőek lesznek az előttünk álló hónapok
Az MBH Bank nem rettent meg a kormányváltástól, hanem lehetőséget lát benne. A vezérigazgató szerint a piac bizakodó, és most indulhat be igazán a bank növekedése.
A Tisza Párt kétharmados győzelme után sokan találgatták, mi vár a magyar bankszektorra. Az MBH Bank vezetése azonban egyértelmű üzenetet küldött: nincs pánik, sőt, kifejezetten optimisták.
Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a Portfoliónak adott interjújában kijelentette, hogy nincs ok arra, hogy egy politikai változás alapjaiban rengetné meg a bank működését. Az intézmény stabil tőkehelyzettel, megfelelő likviditással és országos lefedettséggel vágott neki 2026-nak. A vezető hangsúlyozta:
A piac pozitívan fogadja az új kormányt, és inkább lehetőséget lát a változásban, mint kockázatot, így mi is bizakodóak lehetünk.
A bank egyik legfontosabb döntése, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem fizet osztalékot. Ez elsőre negatív jelzésnek tűnhet, a háttérben azonban stratégiai megfontolás áll. Az MBH arra számít, hogy az EU-források megindulása és a gazdasági élénkülés erősebb hitelezési aktivitást hoz.
Ehhez pedig tőke kell, a profit visszatartása így nem visszalépés, hanem felkészülés egy intenzívebb növekedési szakaszra.
A bankvezető szerint a jelenlegi optimizmus azonban nem automatikusan tartós. A befektetők most egy kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát áraznak, de ez csak akkor marad fenn, ha az új kormány fegyelmezett marad, és nem kezd költséges, rövid távú intézkedésekbe. A következő időszak egyfajta tesztje lesz annak, hogyan tud a kormány és a piac együttműködni.
Az MBH ambiciózus marad
A bank továbbra is 15 százalék körüli tőkearányos megtérüléssel számol, amit a menedzsment reálisnak tart. A kulcs a hatékonyságjavítás és a korábbi akvizíciókban rejlő szinergiák kiaknázása. Az elmúlt években lezajlott hármas bankfúzió most kezd igazán megtérülni: az informatikai rendszerek egységesítése és a működés egyszerűsítése jelentős költségelőnyt hozhat.
Közben a bank nem áll meg Magyarország határainál. Bár nincs kényszer az új felvásárlásokra, a vezetés folyamatosan vizsgálja a hazai és nemzetközi akvizíciós lehetőségeket. A verseny erős, ezért ha jó célpont bukkan fel, gyors döntésre van szükség.
A részvényárfolyam alakulása egyelőre vegyes képet mutat:
idén mintegy 20 százalékos csökkenés történt, de a vezetés szerint ez részben a választási bizonytalanságnak és a piaci alkalmazkodásnak tudható be.
A hosszabb távú cél a közkézhányad növelése és akár egy nagyobb nemzetközi részvénykibocsátás, ami növelheti a bank láthatóságát és vonzerejét.
A hazai bankpiac közben egyre zsúfoltabb. A külföldi szereplők érdeklődése nő, új belépők is megjelentek, de az MBH szerint a piac már majdnem telített. A bank abban látja az előnyt, hogy hazai tulajdonú intézményként stabilabb partner lehet válsághelyzetekben is.
A legnagyobb kockázatot nem külső tényezőkben látják, hanem a gazdaságpolitika irányában. Ha a költségvetési fegyelem megbillen, az gyorsan alááshatja a jelenlegi bizalmat. Emellett a beruházások lassúsága és a termelékenység alacsony növekedése is komoly kihívás.
A fordulat kulcsa az lehet, mikor indulnak be a beruházások: ha a vállalatok újra költeni kezdenek, és ezzel párhuzamosan a lakossági hitelezés is erős marad, akkor a gazdaság és a bankszektor is stabil növekedési pályára állhat.
Az MBH Bank üzenete világos: nem kivárni akarnak, hanem kihasználni a helyzetet. A vezetés szerint minden adott ahhoz, hogy a bank a következő évek egyik legfontosabb növekedési motorja legyen a magyar gazdaságban.
