Választás 2026

Rendkívüli, megtörte a csendet Donald Trump: először beszélt a magyar választás eredményéről és Orbán Viktorról – "A barátom volt, nem engedte, hogy tönkretegyék az országot"

Deviza
EUR/HUF363,24 +0,04% USD/HUF307,88 -0,25% GBP/HUF417,71 +0,13% CHF/HUF394,32 +0,08% PLN/HUF85,72 +0,26% RON/HUF71,35 -0,01% CZK/HUF14,92 +0,1% EUR/HUF363,24 +0,04% USD/HUF307,88 -0,25% GBP/HUF417,71 +0,13% CHF/HUF394,32 +0,08% PLN/HUF85,72 +0,26% RON/HUF71,35 -0,01% CZK/HUF14,92 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
BUX138 891,07 -0,41% MTELEKOM2 350 -1,43% MOL4 400 +0,46% OTP44 000 -1,68% RICHTER12 970 -0,23% OPUS364 +21,33% ANY7 430 +2,34% AUTOWALLIS148,5 -1,33% WABERERS4 560 +2,47% BUMIX8 981,66 +1,33% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 834,82 +0,74% BUX138 891,07 -0,41% MTELEKOM2 350 -1,43% MOL4 400 +0,46% OTP44 000 -1,68% RICHTER12 970 -0,23% OPUS364 +21,33% ANY7 430 +2,34% AUTOWALLIS148,5 -1,33% WABERERS4 560 +2,47% BUMIX8 981,66 +1,33% CETOP4 524,4 +0,74% CETOP NTR2 834,82 +0,74%
szankciók Oroszország ellen
csődeljárás
techóriás
ukrajnai háború
Microsoft

Évekig tartott, de végre vége: csődbe ment a tech óriás Oroszországban, ahonnan évekkel ezelőtt kivonult – elkezdődött a felszámolás

A bíróság pontot tett a hosszú jogi kínszenvedés végére. Csődbe ment a Microsoft Rus LLC, miután a vállalat már korábban leállította oroszországi működését.
VG
2026.04.14, 18:44
Frissítve: 2026.04.14, 19:09

Egy orosz bíróság kedden hivatalosan is bejelentette, hogy csődbe ment a Microsoft helyi leányvállalata, ezzel lezárva egy több éve húzódó jogi huzavonát, a tech óriás kivonulása pedig véglegessé vált Oroszországban.

Hivatalosan is fizetésképtelenné vált a Microsoft orosz leányvállalata / Fotó: LCV / Shutterstock

A moszkvai választott bíróság kedden hivatalosan is csődbe nyilvánította a Microsoft orosz leányvállalatát, a Microsoft Rus LLC-t. A döntés értelmében megindult a felszámolási eljárás, amely végleg lezárhatja a vállalat több évtizedes jelenlétét az orosz piacon.

Véget ért a Microsoft oroszországi kínszenvedése

A folyamat nem egyik napról a másikra történt. A cég már 2025 júliusában csődvédelmet kért, majd szeptemberben a bíróság felügyelet alá helyezte az eljárást.

Ez a lépés általában az utolsó szakasz előtti állomás, amikor még megpróbálják rendezni a tartozásokat és felmérni a vállalat pénzügyi helyzetét. Most azonban egyértelművé vált: nincs visszaút.

A döntést az orosz–ukrán háború 2022-es kirobbanása következtében hozták meg. A Microsoft ekkor jelentette be, hogy felfüggeszti oroszországi tevékenységét, ezt követően pedig sorra zárta be irodáit az ország nagyvárosaiban, többek között Moszkvában, Szentpéterváron, Novoszibirszkben és Jekatyerinburgban. 

A vállalat 2025 márciusában kiadott jelentése szerint ekkor még nem tervezték a leányvállalat felszámolását, de a működés gyakorlatilag már megszűnt.

A számok jól mutatják a visszaesést:

  • míg 2021-ben – az utolsó teljes működési évben – a Microsoft orosz bevétele elérte a 6,9 milliárd rubelt;
  • addig 2024-re ez mindössze 161,6 millió rubelre zsugorodott.

Ez drámai, több mint 95 százalékos zuhanást jelent.

Érdekesség, hogy a cég papíron még nyereséges maradt: 174,1 millió rubeles nettó profitot jelentett, ami azonban inkább könyvelési sajátosságok eredménye, mint valódi üzleti teljesítmény.

A Microsoft működési modellje Oroszországban már korábban is eltért a klasszikus piactól. A vállalat főként partnereken keresztül értékesítette szoftverlicenceit, a szerződéseket jellemzően az ír központtal kötötték meg. 2018-2019 körül a cég stratégiát váltott, és egyre inkább a felhőalapú szolgáltatásokra helyezte a hangsúlyt, például az Azure platform előfizetéseire. 

Ezekben az esetekben azonban a Microsoft orosz leányvállalata már nem közvetlen beszállítóként működött.

A vállalat egy úgynevezett „co-selling” programot is kiépített, amely lehetővé tette, hogy orosz fejlesztők saját termékeket hozzanak létre a Microsoft technológiáira építve. Ezeket a megoldásokat később globálisan értékesítették, bevételmegosztási rendszerben. Ez a modell egy ideig sikeres volt, de a geopolitikai környezet változása ezt is ellehetetlenítette.

A mostani csőd tehát nem egy hirtelen összeomlás, hanem egy hosszú, fokozatos kivonulás végpontja. A Microsoft már évekkel ezelőtt meghozta a stratégiai döntést, a bírósági ítélet pedig ennek jogi lezárását jelenti.

Olcsónak számít a Microsoft részvénye

A közép-hosszú távú várakozások két számjegyű bevételnövekedést jeleznek előre a következő évekre, miközben a profitabilitás javulása is fenntartható maradhat: Idővel akár a 38 százalékos szintet is megközelítheti a Microsoft nettó profitmarzsa.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12995 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
