Mol-Ina-ügy: már csaknem 290 millió dollárral tartozik Horvátország a magyar olajvállalatnak – Zágráb hirtelen nagyon barátságos lett, mindent újrakezdenének
Egy amerikai bíróság megerősítette a korábbi döntést, amely szerint Horvátország köteles 286 millió dollárt fizetni a magyar Mol olajipari vállalatnak.
Az ítéletet Amir H. Ali bíró hozta meg a washingtoni szövetségi körzeti bíróságon a Mol keresete nyomán. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a bíró gyorsított eljárásban hozott ítéletében kimondta:
a horvát államnak mintegy 236 millió dollár kártérítést kell megfizetnie a magyar olajtársaságnak.
A döntés értelmében Horvátország nem tudta megakadályozni az arbitrázs ítéletének amerikai elismerését és végrehajtását, miután a bíróság minden, a zágrábi kormány által felhozott jogi kifogást elutasított.
A Tanjug cikke szerint a bíróság már 2025-ben elutasította a horvát fél fellebbezését egy 2022-es arbitrázsdöntés ellen, amely eredetileg 183,94 millió dollár megfizetésére kötelezte az országot. Az összeg azóta a kamatok és az eljárási költségek miatt 286 millió dollárra emelkedett.
Új kezdet
Horvátország előkészítő és magas szintű tárgyalásokat kezdeményez Magyarországgal a Mol–INA-vita rendezése érdekében – mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerdán Dubrovnikban, a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján újságírói kérdésre válaszolva, miután egy amerikai bíróság nemrégiben ismét a Mol javára döntött a két fél egyik jogvitájában.
Plenkovic azt mondta: a Mol és Horvátország közötti jogvitát a jelenlegi kormány örökölte, ezért a kabinet minden rendelkezésre álló jogi eszközt igyekszik kimeríteni. Hozzátette: Zágráb előkészítő egyeztetést, majd magas szintű tárgyalásokat szeretne Magyarországgal, amelyek „új kezdetet” jelenthetnének a Mol–INA-kapcsolatokban, és megoldást hozhatnak a nyitott kérdésekre. A horvát miniszterelnök az INA privatizációját a horvát állam egyik legnagyobb stratégiai hibájának nevezte, és hangsúlyozta: az energetikai szektorban működő nemzeti vállalatok hasonló privatizációja szerinte nem ismétlődhet meg.
Mint ismert, a horvát kormány idén márciusban kapott értesítést arról, hogy a washingtoni bíróság elutasította a Mol által kezdeményezett döntés elismerése és végrehajtása elleni kifogásokat a „Mol magyar olajipari vállalat kontra Horvát Köztársaság” ügyben.
A Mol és a horvát állam közötti vita az INA olajvállalat privatizációjáig nyúlik vissza. A magyar cég 2003-ban szerzett jelentős részesedést a társaságban, majd később irányítási jogokat kapott. A felek között azonban több megállapodás teljesítése kapcsán konfliktus alakult ki, különösen a gázüzletág leválasztása és a horvát energiapiac liberalizációja körül. A Mol 2013-ban indított választottbírósági eljárást, amely közel tíz év után, 2022-ben zárult le: a testület elutasította Horvátország korrupciós vádjait, és 183,9 millió dollár kártérítést ítélt meg a magyar vállalatnak.
Az összeg azóta a kamatokkal és költségekkel tovább nőtt, a mostani amerikai bírósági döntés pedig megnyitja az utat a követelés tényleges behajtása előtt. Az ítélet újabb fontos fejlemény a hosszú ideje húzódó jogvitában, amely továbbra is komoly pénzügyi és politikai következményekkel járhat Horvátország számára.