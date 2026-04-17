Főhet Putyin feje: beperelte Oroszországot az ukrán aranykonvoj bankja, 1,3 milliárd dollárt követel – muszáj lesz kifizetni
Az ukrán aranykonvoj-botrányban is érintett állami Oschadbank új keresetet nyújtott be Oroszország ellen egy nemzetközi választottbíróságon, kártérítést követelve a megszállt területeken elszenvedett veszteségei miatt. A pénzintézet szerint az orosz fél jogsértései miatt több milliárd dolláros kár érte, amelyet most jogi úton próbálnak érvényesíteni.
A bank állítása szerint a Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyékben elvesztett eszközök és a megszűnt üzleti tevékenység jelentős pénzügyi veszteséget okozott.
A pénzintézet közleménye szerint az eljárás korábbi jogi lépések folytatása, amelyek már eddig is több mint 1,3 milliárd dollár értékű követelést eredményeztek.
Az Oschadbank vezetése szerint a mostani kereset újabb lépés abba az irányba, hogy a veszteségeket nemzetközi jogi eszközökkel érvényesítsék Oroszországgal szemben.
A bank szerint Oroszország megsértette a két ország közötti beruházásvédelmi megállapodást, valamint a nemzetközi jog több alapelvét is. Az Oschadbank 2025-ben hivatalosan is értesítette az orosz felet a vitáról, azonban válasz nem érkezett, ami a bank szerint lehetővé tette a nemzetközi arbitrázs elindítását.
A most induló eljárás során a választottbíróság összetétele még formálódik a vonatkozó nemzetközi szabályok szerint. A bank vezetése hangsúlyozta, hogy nem számítanak arra, hogy Oroszország önként végrehajtja a majdani döntéseket, ezért párhuzamosan több joghatóságban is dolgoznak a kártérítések érvényesítésén.
Óriási károkra hivatkozik az Oschadbank
A pénzintézet szerint a 2022 után keletkezett veszteségek dokumentálása folyamatosan zajlik, hogy azok később újabb jogi eljárások alapját képezhessék. A pénzintézet képviselői szerint a cél a kártérítések fokozatos behajtása különböző nemzetközi és nemzeti jogi csatornákon keresztül.
A bank korábbi ügyei már részben eredményesek voltak. Az Oschadbank 2014-ben, a Krím félsziget annektálása miatt indított eljárásban 1,1 milliárd dolláros kártérítést nyert. Az ügyben mintegy 30 ezer oldalnyi bizonyítékot nyújtottak be, amelynek össztömege elérte a 70 kilogrammot.
A végrehajtás terén is történtek lépések. A bank korábban 87 millió euró értékű orosz vagyon lefoglalását regisztrálta Franciaországban, amely a korábbi ítéletek végrehajtásának része. Emellett a párizsi fellebbviteli bíróság 2025 júliusában elutasította Oroszország fellebbezését, amely a lefoglalási eljárás felfüggesztésére irányult, és 300 ezer euró perköltség megfizetésére kötelezte az orosz felet.
Brüsszel sajnálatosnak nevezte az Oschadbank magyarországi konvojának lefoglalását, ugyanakkor jelezte, hogy az uniós jog nem terjed ki a tagállamok ilyen jellegű nemzeti eljárásaira. Az Európai Külügyi Szolgálat levelében továbbra is vizsgálja az ügyet, figyelembe véve az ukrán hatóságoktól érkezett újabb információkat is.