Főhet Putyin feje: beperelte Oroszországot az ukrán aranykonvoj bankja, 1,3 milliárd dollárt követel – muszáj lesz kifizetni

Az ukrán aranykonvoj-botrányban is érintett állami Oschadbank új keresetet nyújtott be Oroszország ellen egy nemzetközi választottbíróságon, kártérítést követelve a megszállt területeken elszenvedett veszteségei miatt. A pénzintézet szerint az orosz fél jogsértései miatt több milliárd dolláros kár érte, amelyet most jogi úton próbálnak érvényesíteni.

Az Oschadbank szerint Oroszország nem reagált a korábbi figyelmeztetésekre, ezért indult meg az új kártérítési eljárás / Fotó: Anadolu via AFP

A bank állítása szerint a Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyékben elvesztett eszközök és a megszűnt üzleti tevékenység jelentős pénzügyi veszteséget okozott.

A pénzintézet közleménye szerint az eljárás korábbi jogi lépések folytatása, amelyek már eddig is több mint 1,3 milliárd dollár értékű követelést eredményeztek.

Az Oschadbank vezetése szerint a mostani kereset újabb lépés abba az irányba, hogy a veszteségeket nemzetközi jogi eszközökkel érvényesítsék Oroszországgal szemben.

A bank szerint Oroszország megsértette a két ország közötti beruházásvédelmi megállapodást, valamint a nemzetközi jog több alapelvét is. Az Oschadbank 2025-ben hivatalosan is értesítette az orosz felet a vitáról, azonban válasz nem érkezett, ami a bank szerint lehetővé tette a nemzetközi arbitrázs elindítását.

A most induló eljárás során a választottbíróság összetétele még formálódik a vonatkozó nemzetközi szabályok szerint. A bank vezetése hangsúlyozta, hogy nem számítanak arra, hogy Oroszország önként végrehajtja a majdani döntéseket, ezért párhuzamosan több joghatóságban is dolgoznak a kártérítések érvényesítésén.

Óriási károkra hivatkozik az Oschadbank

A pénzintézet szerint a 2022 után keletkezett veszteségek dokumentálása folyamatosan zajlik, hogy azok később újabb jogi eljárások alapját képezhessék. A pénzintézet képviselői szerint a cél a kártérítések fokozatos behajtása különböző nemzetközi és nemzeti jogi csatornákon keresztül.

A bank korábbi ügyei már részben eredményesek voltak. Az Oschadbank 2014-ben, a Krím félsziget annektálása miatt indított eljárásban 1,1 milliárd dolláros kártérítést nyert. Az ügyben mintegy 30 ezer oldalnyi bizonyítékot nyújtottak be, amelynek össztömege elérte a 70 kilogrammot.