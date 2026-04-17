Deviza
EUR/HUF361,66 -0,9% USD/HUF307,41 -0,77% GBP/HUF415,63 -0,79% CHF/HUF393,24 -0,59% PLN/HUF85,54 -0,62% RON/HUF70,96 -0,92% CZK/HUF14,89 -0,74% EUR/HUF361,66 -0,9% USD/HUF307,41 -0,77% GBP/HUF415,63 -0,79% CHF/HUF393,24 -0,59% PLN/HUF85,54 -0,62% RON/HUF70,96 -0,92% CZK/HUF14,89 -0,74%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53% BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kártérítés
ukrán aranykonvoj
Oroszország
per

Főhet Putyin feje: beperelte Oroszországot az ukrán aranykonvoj bankja, 1,3 milliárd dollárt követel – muszáj lesz kifizetni

A követelések összege korábbi ítéletekkel együtt már meghaladja az 1,3 milliárd dollárt. Az Oschadbank újabb nemzetközi eljárást indított Oroszország ellen, amelyben a megszállt ukrán régiókban elvesztett vagyonát követeli vissza.
VG
2026.04.17, 21:30
Frissítve: 2026.04.17, 21:39

Az ukrán aranykonvoj-botrányban is érintett állami Oschadbank új keresetet nyújtott be Oroszország ellen egy nemzetközi választottbíróságon, kártérítést követelve a megszállt területeken elszenvedett veszteségei miatt. A pénzintézet szerint az orosz fél jogsértései miatt több milliárd dolláros kár érte, amelyet most jogi úton próbálnak érvényesíteni.

Putin takes part in live annual press conference in Russian capital Oschadbank
Az Oschadbank szerint Oroszország nem reagált a korábbi figyelmeztetésekre, ezért indult meg az új kártérítési eljárás / Fotó: Anadolu via AFP

A bank állítása szerint a Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyékben elvesztett eszközök és a megszűnt üzleti tevékenység jelentős pénzügyi veszteséget okozott.

A pénzintézet közleménye szerint az eljárás korábbi jogi lépések folytatása, amelyek már eddig is több mint 1,3 milliárd dollár értékű követelést eredményeztek. 

Az Oschadbank vezetése szerint a mostani kereset újabb lépés abba az irányba, hogy a veszteségeket nemzetközi jogi eszközökkel érvényesítsék Oroszországgal szemben.

A bank szerint Oroszország megsértette a két ország közötti beruházásvédelmi megállapodást, valamint a nemzetközi jog több alapelvét is. Az Oschadbank 2025-ben hivatalosan is értesítette az orosz felet a vitáról, azonban válasz nem érkezett, ami a bank szerint lehetővé tette a nemzetközi arbitrázs elindítását.

A most induló eljárás során a választottbíróság összetétele még formálódik a vonatkozó nemzetközi szabályok szerint. A bank vezetése hangsúlyozta, hogy nem számítanak arra, hogy Oroszország önként végrehajtja a majdani döntéseket, ezért párhuzamosan több joghatóságban is dolgoznak a kártérítések érvényesítésén.

Óriási károkra hivatkozik az Oschadbank

A pénzintézet szerint a 2022 után keletkezett veszteségek dokumentálása folyamatosan zajlik, hogy azok később újabb jogi eljárások alapját képezhessék. A pénzintézet képviselői szerint a cél a kártérítések fokozatos behajtása különböző nemzetközi és nemzeti jogi csatornákon keresztül.

A bank korábbi ügyei már részben eredményesek voltak. Az Oschadbank 2014-ben, a Krím félsziget annektálása miatt indított eljárásban 1,1 milliárd dolláros kártérítést nyert. Az ügyben mintegy 30 ezer oldalnyi bizonyítékot nyújtottak be, amelynek össztömege elérte a 70 kilogrammot.

A végrehajtás terén is történtek lépések. A bank korábban 87 millió euró értékű orosz vagyon lefoglalását regisztrálta Franciaországban, amely a korábbi ítéletek végrehajtásának része. Emellett a párizsi fellebbviteli bíróság 2025 júliusában elutasította Oroszország fellebbezését, amely a lefoglalási eljárás felfüggesztésére irányult, és 300 ezer euró perköltség megfizetésére kötelezte az orosz felet.

Ukrán aranykonvoj: erre nem számított Zelenszkij, megérkezett az EU hivatalos válasza – „Úgy tűnik, a pénzmosás elleni küzdelem”

Brüsszel sajnálatosnak nevezte az Oschadbank magyarországi konvojának lefoglalását, ugyanakkor jelezte, hogy az uniós jog nem terjed ki a tagállamok ilyen jellegű nemzeti eljárásaira. Az Európai Külügyi Szolgálat levelében továbbra is vizsgálja az ügyet, figyelembe véve az ukrán hatóságoktól érkezett újabb információkat is.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13004 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
