Rába Jármûipari Holding Nyrt.
Újra hoppon maradnak a befektetők: idén sem fizet osztalékot a Rába

A profit a cégben marad, tartalékként szolgál majd. A Rába közgyűlése az eredmény visszatartása mellett döntött.
VG/MTI
2026.04.24, 18:36

Nem fizet osztalékot a Rába Járműipari Holding Nyrt., amely inkább a tavalyi profitot teljes egészében az eredménytartalékba helyezi. A döntés ugyanakkor nem meglepetés, a vezetés már korábban ezt javasolta, és a részvényesi közgyűlés is jóvá hagyta.

Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója
Nincs pénzosztás Győrben: a Rába közgyűlése az eredmény visszatartása mellett döntött / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Nem hozott meglepetést a Rába Járműipari Holding Nyrt. éves közgyűlése: a győri járműgyártó úgy döntött, hogy nem fizet osztalékot a 2025-ös eredmény után. 

A társaság a teljes nyereséget az eredménytartalékba helyezi, vagyis a pénz a vállalatnál marad.

A döntés teljes mértékben összhangban van az igazgatóság korábbi javaslatával. A közgyűlés az egyedi és konszolidált pénzügyi beszámolók, a felügyelőbizottság jelentése és a könyvvizsgálói értékelés alapján hagyta jóvá a lépést. A menedzsment inkább tudatosan építkezik, és nem rövid távú kifizetésekben gondolkodik.

A számok alapján lenne miből osztani. Az egyedi beszámoló szerint

  • a vállalat eszközeinek és forrásainak összege 27,871 milliárd forint volt;
  • miközben az átfogó eredmény elérte a 3,4 milliárd forintot.

A konszolidált adatok még nagyobb léptéket mutatnak: 59,189 milliárd forintos mérlegfőösszeg mellett 2,944 milliárd forintos tárgyévi eredményt ért el a cég 2025-ben.

Óvatos pályán marad a Rába

Mindez azonban nem volt elég ahhoz, hogy a részvényesek közvetlen kifizetéshez jussanak. A vállalat inkább a stabilitást és a jövőbeni mozgásteret helyezte előtérbe, ami a jelenlegi gazdasági környezetben nem szokatlan stratégia az ipari szereplők körében.

A közgyűlés egy másik fontos kérdésben is állást foglalt: a társaság nem fogadja el a 4iG SDT EGY Zrt. által a Rába törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlatot a saját részvények tekintetében. 

A cég így nem kíván változtatni tulajdonosi struktúráján ezen a csatornán keresztül, és nem támogatja az ajánlatot.

A Rába papírjai a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában forognak. A részvény árfolyama pénteken 3150 forinton zárt, ami messze elmarad az elmúlt egy évben látott 4700 forintos csúcstól, ugyanakkor jóval a 1400 forintos mélypont felett van. Ez jelentős ingadozást jelez, ami a befektetői hangulat változékonyságát tükrözi.

Árfolyam: 3 150 HUF 0 / -3,67 %
Forgalom: 7 915 970 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A mostani döntés rövid távon csalódást okozhat azoknak, akik osztalékra számítottak, hosszabb távon viszont azt jelzi, hogy a vállalat inkább erősíteni akarja pénzügyi pozícióját. A kérdés az, hogy a befektetők ezt türelemmel fogadják-e, vagy inkább más, osztalékfizető cégek felé fordulnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu