Most érkezett: döntöttek Ursula von der Leyenék a Richterről, ez mérföldkő – eldőlt a sorsa az új szupergyógyszernek

Piacra léphet az új bioszimiláris gyógyszere az EU-ban. A Richter készítménye fontos szerepet játszhat a krónikus gyulladásos betegségek kezelésében.
2026.04.28, 20:42

Az Európai Bizottság engedélyezte a Richter Tuyory nevű készítményének forgalomba hozatalát, amely krónikus gyulladásos betegségek kezelésére szolgál. A döntés új szintre emeli a vállalat biotechnológiai üzletágát és bővíti az elérhető terápiák körét Európában.

Zöld utat kapott a Richter új gyógyszere az Európai Unióban, ami fontos előrelépés a gyulladásos betegségek kezelésében / Fotó: Kallus György

Az Európai Bizottság hivatalosan is engedélyezte a Richter Gedeon Nyrt. Tuyory nevű készítményének forgalomba hozatalát, ami jelentős lépés a magyar gyógyszergyártó biotechnológiai stratégiájában. A döntés értelmében a gyógyszer nemcsak az Európai Unióban, hanem Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában is elérhetővé válik.

Piacra lép a Richter csúcskészítménye

A Tuyory egy bioszimiláris tocilizumab készítmény, amely a RoActemra referencia-gyógyszer alternatívája. Az ilyen típusú gyógyszerek célja, hogy az eredeti biológiai terápiákhoz hasonló hatékonyságot és biztonságot kínáljanak, ugyanakkor kedvezőbb áron, így szélesebb betegkör számára váljanak hozzáférhetővé. A készítményt a Richter a japán Mochida Pharmaceutical vállalattal közösen fejlesztette.

Az engedélyezés alapját az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakmai testületének, az Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerek Bizottságának pozitív véleménye adta, amelyet 2026. február 27-én tettek közzé. Ez a szakvélemény kulcsfontosságú lépés minden új gyógyszer uniós jóváhagyási folyamatában.

A vállalat közlése szerint a mostani döntés nemcsak egy új termék piacra lépését jelenti, hanem stratégiai jelentőségű előrelépést is. Bogsch Erik, a Richter biotechnológiai üzletágának vezetője leszögezte: 

a Tuyory jóváhagyása fontos mérföldkő, amely közelebb viszi a céget ahhoz a céljához, hogy magas minőségű biológiai készítményekhez biztosítson hozzáférést a krónikus gyulladásos betegségekben szenvedők számára.

A bioszimiláris készítmények térnyerése az utóbbi évek egyik legfontosabb trendje a gyógyszeriparban. Ezek a terápiák különösen olyan betegségek esetében bírnak jelentőséggel, mint a rheumatoid arthritis vagy más autoimmun kórképek, ahol a hosszú távú kezelés költségei komoly terhet jelentenek az egészségügyi rendszereknek és a betegeknek egyaránt.

A Tuyory engedélyezése egyben erősíti a Richter reumatológiai portfólióját is, és hozzájárul ahhoz, hogy a vállalat stabil pozíciót építsen ki az európai biotechnológiai piacon. A cég hangsúlyozta, hogy a készítmény Európában fejlesztett és gyártott, ami a kontinens gyógyszeripari önállóságának szempontjából sem elhanyagolható tényező.

