Ez gyors volt: máris bukhatja Magyarország az új kínai autógyárat, máshol építhetik meg Európában – hiába várta mindenki évek óta

2026.04.28, 06:48
Frissítve: 2026.04.28, 06:51

A kínai SAIC csoport továbbra sem tett le arról a tervéről, hogy európai gyártóbázist hozzon létre, amellyel mérsékelhetné az Európai Unió által az elektromos autókra kivetett büntetővámok hatását – írja az Autónavigátor.

GEM_0164
Máris bukhatja Magyarország a SAIC csoport autógyárát / Fotó: Gémes Sándor

A jelenlegi szabályozás minden Kínából importált villanyautót érint, ráadásul a SAIC termékeit különösen magas, 45,3 százalékos vámtétel sújtja. A konszernhez több ismert márka is tartozik, köztük az Európában is népszerű MG, az IM almárka, valamint a hazai piacon pickupjairól ismert Maxus, továbbá több kevésbé ismert gyártó.

Az európai gyár létesítése már évek óta napirenden van a vállalatnál, azonban a beruházás részletei továbbra sem véglegesek. Nem született még döntés sem a gyártási kapacitásról, sem a beruházás pontos méretéről, és az sem egyértelmű, mikor indulhatna el a termelés. Bár korábban Magyarország is szóba került lehetséges helyszínként, a legfrissebb értesülések szerint inkább Spanyolország lehet a befutó. Az Automotive News Europe a Bloomberg információira hivatkozva számolt be erről, ugyanakkor a portál megkeresésére sem a SAIC, sem az MG nem adott hivatalos választ, így az információkat egyelőre fenntartásokkal kell kezelni.

A vállalat részéről legutóbb márciusban érkezett konkrétabb jelzés a tervekről. William Wang, az MG európai ügyekért felelős vezetője akkor úgy nyilatkozott, hogy az éves szinten mintegy 300 ezer darabos értékesítési volumen már indokolttá teszi egy európai gyár létrehozását. Hozzátette: a lehetséges helyszínek listáját már leszűkítették, és a termelés akár már a következő év elején elindulhat, bár részleteket akkor sem árult el.

Az európai üzem létrehozása stratégiai jelentőségű lenne a SAIC számára, hiszen nemcsak a vámterhek csökkentését tenné lehetővé, hanem a kontinensen egyre erősödő versenyben is javíthatná a cég pozícióit.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
