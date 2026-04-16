Több mint egy évtizeddel ezelőtt a Google merész fogadást tett Elon Musk űripari vállalatára, a SpaceX-re – írta meg a Marketwatch.

Egy régi döntés, amely most mindent visz: így lett a Google SpaceX-ből giganyertes / Fotó: NurPhoto via AFP

A 2015-ben a Fidelityvel közösen befektetett 1 milliárd dollár akkoriban a cég mintegy 10 milliárd dolláros értékeléséhez képest jelentős összegnek számított. Azóta azonban a SpaceX értéke elképesztő mértékben nőtt.

A vállalat ma már rendszeresen indít Falcon 9 rakétákat, globális műholdas internetszolgáltatást épített ki (Starlink), és egy új generációs óriásrakétán dolgozik. Emellett integrálta Musk mesterséges intelligenciával foglalkozó startupját, az xAI-t is, ami tovább növelte a cég értékét.

A legfrissebb becslések szerint

a SpaceX értéke elérheti az 1,25 ezermilliárd dollárt, de egyes várakozások akár 2 ezermilliárd dollárra is teszik. Ez azt jelenti, hogy a Google jelenlegi, 6,11 százalékos részesedése akár 122 milliárd dollárt is érhet

– ami önmagában nagyobb érték, mint számos tőzsdén jegyzett óriásvállalat, például a Dell vagy az Accenture teljes piaci kapitalizációja. Még egy alacsonyabb, 1,75 ezermilliárd dolláros értékelés mellett is több mint 100 milliárd dollárt érne a Google részesedése, ami meghaladja többek között az Adobe vagy a Northrop Grumman értékét.

A SpaceX ráadásul már előkészítette a tőzsdei bevezetést (IPO), amely akár már a közeljövőben megvalósulhat. A cég célja, hogy legalább 75 milliárd dollárt vonjon be, akár 1,75 ezermilliárd dolláros értékelés mellett.

A tulajdonosi struktúra ugyanakkor az évek során változott: Elon Musk részesedése 40 százalékra csökkent, míg a Google-é 6,11 százalékra. Ennek ellenére még egy viszonylag kis tulajdoni hányad is óriási értéket képvisel ilyen méretű vállalatnál – hiszen már 1 százalék is 20 milliárd dollárt érhet egy 2 ezermilliárd dolláros értékelés esetén.

A Google emellett más, nagy növekedési potenciállal rendelkező cégekben is érdekelt, például az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalatban, amelynek szintén gyorsan emelkedik az értéke.

A SpaceX-befektetés így minden idők egyik legsikeresebb technológiai befektetésévé válhat, jól mutatva, milyen hatalmas hozamot hozhat egy időben meglépett stratégiai döntés.