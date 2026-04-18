Brutális sztrájk kezdődött a magyarországi gyárban: hónapok óta nem kaptak fizetést a munkások – ezek a követeléseik

Egyre mélyül a válság a sajóbábonyi ipari parkban működő üzemben. Az SPL Europe dolgozói éhségsztrájkkal próbálják kikényszeríteni az elmaradt béreiket.
2026.04.18, 08:42
Frissítve: 2026.04.18, 08:45

Éhségsztrájkba kezdtek a sajóbábonyi vegyi üzem dolgozói, miután hónapok óta nem kaptak fizetést. Az SPL Europe gyárában kialakult helyzet már nemcsak munkaügyi vita, hanem több tucat család megélhetését veszélyeztető krízis – írta a boon.hu.

SPL Europe, gyár
Péntek reggeltől éhségsztrájk kezdődött egy vegyi üzemben, ahol már hónapok óta nem fizetnek / Fotó: SPL Europe

Péntek reggel 8 órától éhségsztrájkba kezdtek a sajóbábonyi ipari parkban működő SPL Europe Kft. dolgozói. A döntés nem hirtelen született: a munkavállalók szerint hónapok óta húzódó, egyre súlyosbodó helyzet kényszerítette ki ezt a lépést.

 A tiltakozók azt mondják, addig nem hagyják el a telephelyet, amíg nem rendezik a tartozásokat.

A probléma gyökere az elmaradt bérekben keresendő. A dolgozók beszámolói szerint már négy hónapja nem jutottak hozzá a fizetésükhöz, de a gondok jóval korábban kezdődtek. Már 2025 nyarán megjelentek az első csúszások:

  • eleinte csak néhány napot késtek az utalások;
  • később részletekben érkeztek a bérek;
  • mostanra pedig teljes hónapok maradtak ki.

Az utolsó kifizetés decemberben történt, akkor is csak fél havi összeget kaptak.

Egy, a cégnél 15 éve dolgozó munkavállaló szerint szeptemberben már két részletben fizettek, októberben csak 21-én érkezett meg a bér, a decemberi fizetés felét pedig csak februárban utalták. A helyzet nemcsak a béreket érinti: elmaradtak a különböző juttatások is, köztük a fizetésemelési különbözetek, a nyaralási pénz és a SZÉP-kártya feltöltések.

Csöndben omlik össze az SPL Europe üzeme

Az üzem közben gyakorlatilag leépült. A korábban közel kétszáz főt foglalkoztató vállalat január végén 83 dolgozót bocsátott el csoportos létszámleépítés keretében. 2026 elejére már csak néhány tucat munkavállaló maradt, főként az alapvető felügyeleti feladatok ellátására. A dolgozók információi szerint a cég tartozásai – a banki hitelekkel együtt – elérhetik a 16 milliárd forintot. Az üzem eladásáról folytatott tárgyalások nem hoztak eredményt.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az üzemben veszélyes vegyi anyagok maradhattak felügyelet nélkül. A dolgozók szerint korábban is előfordult, hogy egy-egy műszaki hiba miatt kellemetlen szag terjengett a környéken, de akkor még volt személyzet, aki kezelte a problémát. Most azonban nem világos, ki felügyeli a rendszereket, és mi történhet egy esetleges meghibásodás esetén.

A hatóságok is vizsgálódtak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal megerősítette, hogy bejelentések érkeztek a bérfizetéssel kapcsolatban, és eljárás indult. 

Ez ugyan lezárult, de a dolgozók követeléseiket csak munkaügyi perben érvényesíthetik.

Sokan már elhagyták a céget, de a problémáik ezzel nem oldódtak meg. Több egykori munkavállaló még mindig nem kapta meg az elmaradt bérét és juttatásait. A helyzetet nehezíti, hogy a kilépéshez szükséges dokumentumokat sem adják ki, így az érintettek nem tudják igényelni az álláskeresési járulékot sem. A munkaügyi hivatal hiába kereste meg a felszámolót, a papírok kiadása helyett további 60 nap haladékot kértek.

Ettől tartott mindenki: csődben a magyarországi nagy gyár, a külföldi multi elbánt a munkásokkal – fizetés nincs, tömeges kirúgás indult

Óriási a tartozás, megpróbálták eladni, de nem sikerült. Az SPL Europe szép reményekkel indult, de az elmúlt bő fél évben már ugyancsak zavaros információk terjedtek a cégről. Most eljöhetett a végkifejlet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu