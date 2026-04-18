Brutális sztrájk kezdődött a magyarországi gyárban: hónapok óta nem kaptak fizetést a munkások – ezek a követeléseik

Éhségsztrájkba kezdtek a sajóbábonyi vegyi üzem dolgozói, miután hónapok óta nem kaptak fizetést. Az SPL Europe gyárában kialakult helyzet már nemcsak munkaügyi vita, hanem több tucat család megélhetését veszélyeztető krízis – írta a boon.hu.

Péntek reggeltől éhségsztrájk kezdődött egy vegyi üzemben, ahol már hónapok óta nem fizetnek / Fotó: SPL Europe

Péntek reggel 8 órától éhségsztrájkba kezdtek a sajóbábonyi ipari parkban működő SPL Europe Kft. dolgozói. A döntés nem hirtelen született: a munkavállalók szerint hónapok óta húzódó, egyre súlyosbodó helyzet kényszerítette ki ezt a lépést.

A tiltakozók azt mondják, addig nem hagyják el a telephelyet, amíg nem rendezik a tartozásokat.

A probléma gyökere az elmaradt bérekben keresendő. A dolgozók beszámolói szerint már négy hónapja nem jutottak hozzá a fizetésükhöz, de a gondok jóval korábban kezdődtek. Már 2025 nyarán megjelentek az első csúszások:

eleinte csak néhány napot késtek az utalások;

később részletekben érkeztek a bérek;

mostanra pedig teljes hónapok maradtak ki.

Az utolsó kifizetés decemberben történt, akkor is csak fél havi összeget kaptak.

Egy, a cégnél 15 éve dolgozó munkavállaló szerint szeptemberben már két részletben fizettek, októberben csak 21-én érkezett meg a bér, a decemberi fizetés felét pedig csak februárban utalták. A helyzet nemcsak a béreket érinti: elmaradtak a különböző juttatások is, köztük a fizetésemelési különbözetek, a nyaralási pénz és a SZÉP-kártya feltöltések.

Csöndben omlik össze az SPL Europe üzeme

Az üzem közben gyakorlatilag leépült. A korábban közel kétszáz főt foglalkoztató vállalat január végén 83 dolgozót bocsátott el csoportos létszámleépítés keretében. 2026 elejére már csak néhány tucat munkavállaló maradt, főként az alapvető felügyeleti feladatok ellátására. A dolgozók információi szerint a cég tartozásai – a banki hitelekkel együtt – elérhetik a 16 milliárd forintot. Az üzem eladásáról folytatott tárgyalások nem hoztak eredményt.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az üzemben veszélyes vegyi anyagok maradhattak felügyelet nélkül. A dolgozók szerint korábban is előfordult, hogy egy-egy műszaki hiba miatt kellemetlen szag terjengett a környéken, de akkor még volt személyzet, aki kezelte a problémát. Most azonban nem világos, ki felügyeli a rendszereket, és mi történhet egy esetleges meghibásodás esetén.