Szegedi BYD-gyár: tényleg kész van több csarnok, Botka László a helyszínen járt

„Ma a kínai nagykövettel és a BYD vezetőivel megtekintettük a világ vezető elektromosautó-gyártójának első épülő európai gyárát Szegeden” – közölte kedden Botka László a Facebookon.

Tényleg kész van a szegedi BYD-gyár / Fotó: Botka László / Facebook

Szeged polgármesere közölte, hogy a BYD beruházása több ezer új, jól fizető munkahelyet, és évtizedekre szóló gazdasági stabilitást jelent Szegednek.

A városvezető hangsúlyozta: kiemelten fontos cél, hogy minél több magyar fiatal és helyi munkavállaló kapjon lehetőséget az új üzemben. Ennek érdekében a BYD hosszú távú együttműködést alakított ki a Szegedi Tudományegyetemmel, valamint a Szakképzési Centrummal, hogy biztosított legyen a megfelelően képzett munkaerő utánpótlása.

Botka László külön kitért a lakosságot érintő aggályokra is. Mint mondta,

Szegeden nem lesz akkumulátorgyártás és vegyipari tevékenység, a gyártósorokat pedig több kilométerre helyezik el a lakóövezetektől.

A beruházás részeként ráadásul több hektárnyi új zöld- és rekreációs terület is létrejön.

„Polgármesterként számomra a szegediek egészsége, biztonsága és nyugalma a legfontosabb” – fogalmazott, hozzátéve: a város kizárólag olyan fejlesztéseket támogat, amelyek megfelelnek a legszigorúbb magyar és európai környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak.

Botka: Szegeden nem lesz akkumulátorgyártás és vegyipari tevékenység / Fotó: Botka László / Facebook

Botka szerint Szeged és a BYD közös értékeken osztozik, mint a tudás, a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az innováció. „Építjük tovább Szegedet” – zárta gondolatait.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy külön gyorsítósávot kapnak a röszkei közúti átkelőhelyen azok a vajdasági magyar munkavállalók, akik a határ túloldalán, a szegedi BYD-gyárban dolgoznak majd, ahol különösebb hírverés nélkül, januárban el is indult a próbagyártás.

A városvezető szerint a BYD már 960 munkavállalót vett fel szegedi gyárába, 70 százalékuk magyar dolgozó, nagyobbik részük szegedi. Ugyanakkor számítanak munkavállalókra

Szeged vonzáskörzetéből,

a többi közt Makó térségéből,

valamint a Vajdaság északi részéből.

Bár azt nem lehet tudni, hogy a 300 hektáron elterülő teljes komplexum pontosan mikorra készül el, erre a BYD menedzsere sem tudott válaszolni, az viszont ismert, hogy elsőként a Dolphin Surf modell gördülhet le a gyártószalagokról. A gyártási kapacitás pedig kezdetben évi 150 ezer autó lehet, amit idővel 300 ezerre bővítenek.