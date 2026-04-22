Lépett a nagy áruházlánc: két üzlet is lehúzza a rolót Budapesten – most elmondták, hogy miért

Két budapesti áruházát is bezárja a Tesco április végén, miután nem hosszabbítja meg a bérleti szerződéseket. A döntés mögött gazdaságossági és lokációs problémák állnak, de a lánc szerint országos szinten nincs ok aggodalomra – írta a Hvg.hu.

Újpesten és a Soroksári úton is megszűnik egy-egy Tesco-áruház

az egyik Újpesten, a Garam utcában működő hipermarket;

a másik pedig a IX. kerületben, a Soroksári úton található üzlethelyiség.

A döntés oka mindkét esetben ugyanaz: a cég nem hosszabbítja meg a bérleti szerződéseket, mert az üzletek működtetése hosszabb távon nem bizonyult gazdaságosan fenntarthatónak.

Az újpesti áruház bezárásának híre először helyi forrásból szivárgott ki, míg a Soroksári úti bolt megszűnéséről egy vásárlók számára kihelyezett tájékoztató tábla fotója kezdett el terjedni a közösségi médiában. A Tesco később hivatalosan is megerősítette az információkat.

A vállalat a Soroksári úti üzlet esetében külön kiemelte, hogy az épület nem saját tulajdonban van, és a hamarosan lejáró bérleti szerződést nem kívánják meghosszabbítani. Indoklásuk szerint az áruház forgalmát jelentősen korlátozta a közvetlen lakóövezeti háttér hiánya, vagyis a bolt környezetében nem volt elegendő helyi vásárlói bázis ahhoz, hogy hosszú távon is fenntartható legyen a működés.

Az újpesti bolt bezárásánál hasonló szempontok játszottak szerepet, de ott egy további tényező is megjelent: a közelség. A Tesco szerint mindössze két kilométerre található egy nagyobb áruházuk a Gács utcában, amelyet sokan Váci úti üzletként ismernek. Ez a közeli, nagyobb kapacitású egység lényegében kiváltotta a Garam utcai bolt szerepét, így annak fenntartása üzletileg már nem volt indokolt.

A bezárások természetesen a dolgozókat is érintik, ugyanakkor a cég azt közölte, törekszik arra, hogy az érintett munkavállalóknak a hálózaton belül más üzletekben biztosítson munkalehetőséget.

A Tesco hangsúlyozta: ezek egyedi üzleti döntések, amelyek nem jelentenek visszavonulást a magyar piacról. A vállalat állítása szerint továbbra is stabil pályán működik, sőt fejlesztések zajlanak. Az elmúlt üzleti évben közel 40 áruházat újítottak fel, két új üzletet nyitottak, és elindították az első úgynevezett Premier boltjukat is.