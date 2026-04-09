Erre várt mindenki, jön az új, filléres Tesla: Musk legyártja a népautót, Európa lesz az egyik helyszín – már tárgyalnak a beszállítókkal

A Tesla egy teljesen új, kisebb és olcsóbb elektromos SUV fejlesztésén dolgozik, amely jelentős fordulatot jelezhet a cég stratégiájában. A projekt még korai szakaszban van, de ha megvalósul, újra a tömegek felé nyithat az autógyártó.

Olcsóbb Tesla-modell készülhet, amely a Model 3 áránál is alacsonyabb szintet céloz / Fotó: TT News Agency via AFP

A Tesla ismét egy olyan irányba mozdulhat el, amelyet sokan már temettek: egy valóban megfizethető elektromos autó fejlesztése felé. A Reuters értesülései alapján a vállalat egy teljesen új, kompakt SUV modellen dolgozik, amely nem a jelenlegi Tesla Model 3 vagy Tesla Model Y egyszerű átdolgozása lesz, hanem külön fejlesztésként érkezhet.

Szuperolcsó törpe-Tesla hódítaná meg a piacot

Az új modell hossza nagyjából 4,28 méter lehet, ami jelentősen kisebb a Model Y-nál. A cél egy könnyebb, egyszerűbb és olcsóbb autó, amely szélesebb vásárlói réteget érhet el. A tervek szerint az autó tömege körülbelül 1,5 tonna lenne, szemben a Model Y közel 2 tonnájával, ami nemcsak költségcsökkentést, hanem hatékonyságnövekedést is jelenthet.

A spórolás több ponton is megjelenik: kisebb akkumulátor, rövidebb hatótáv, valamint egyetlen villanymotor – szemben a jelenlegi modellek kétmotoros, erősebb változataival. Mindez arra utal, hogy a Tesla egy belépőszintű modellt akar létrehozni, amely árban a Model 3 alá kerülhet. Jelenleg a Model 3 ára Kínában körülbelül 34 ezer dollártól indul, az Egyesült Államokban pedig 37 ezer dollár körül kezdődik.

A gyártás várhatóan Kínában, a sanghaji üzemben indulhat, de a vállalat hosszabb távon az amerikai és európai gyártás bővítését is fontolgatja. A projekt azonban még korai fázisban van, így egyelőre nem világos, mikor kerülhet sorozatgyártásba – sőt, az sem biztos, hogy egyáltalán zöld utat kap.

A fejlesztés különösen érdekes annak fényében, hogy Elon Musk 2024-ben leállította a régóta várt, 25 ezer dolláros Tesla-projektet, és a hangsúlyt a robotaxikra és a humanoid robotokra helyezte.

Akkor Musk egyenesen „értelmetlennek” nevezte az olcsó, ember által vezetett autók fejlesztését, mondván, az önvezető technológia hamarosan átveszi a piacot.

Most viszont úgy tűnik, a valóság árnyaltabb. A Tesla belső filozófiája szerint a jövő modelljei képesek lesznek teljesen önvezető működésre, de megtartják a hagyományos vezetés lehetőségét is. Ennek oka egyszerű: a világ nagy részén még évekig nem lesz jogi és technológiai alapja a teljesen autonóm közlekedésnek.