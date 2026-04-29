Hátat fordított a Közel-Keletnek a francia olajóriás: amíg tart a háború, leállítja a termelést – még ezen is nyerni tudnak

A TotalEnergies nem indítja újra közel-keleti termelését, amíg nem stabilizálódik a kereskedelem a Hormuzi-szoroson keresztül. A háborús helyzet miatt a cég kitermelésének jelentős része leállt, miközben az olajárak emelkedése ellensúlyozza a kiesést.

Amíg a világ egyik legfontosabb olajútvonala akadozik a háború miatt, addig a TotalEnergies nem kockáztat / Fotó: AFP

A francia a TotalEnergies egyértelmű üzenetet küldött a piacnak: addig nem tér vissza a Közel-Keletre, amíg a szállítás biztonsága nem garantált. A döntés középpontjában a Hormuzi-szoros áll, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala, és amelyet a jelenlegi iráni háborús helyzet gyakorlatilag megbénított.

A kitermelés mintegy 15 százaléka jelenleg kiesik, egyszerűen azért, mert az olajat nem tudjuk biztonságosan elszállítani

– magyarázta Patrick Pouyanné, a vállalat vezérigazgatója a Reutersnek, kiemelve, hogy ez nem technikai, hanem geopolitikai probléma: hiába lenne kapacitás és kereslet, ha a tankerhajók nem tudnak áthaladni a térségen.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a vállalat nem rövid távra tervez. Pouyanné világossá tette: a termelés újraindítása két-három hónapot is igénybe vehet még akkor is, ha a szorosban helyreáll a rend. A globális olajpiac így hosszabb ideig érezheti a kiesés hatását.

Paradox módon a Total pénzügyi helyzete ennek ellenére stabil.

Az első negyedévben kifejezetten erős eredményeket jelentettek, amit részben a megemelkedett olajárak magyaráznak. A kínálati zavarok ugyanis felhajtják az árakat, így a kieső mennyiséget részben kompenzálja a magasabb bevétel. A cég ráadásul más régiókban növelte a kitermelést, így mérsékelni tudta a közel-keleti veszteségeket.

A kilátások azonban továbbra is bizonytalanok. A vezérigazgató szerint senki sem tudja, meddig tart a konfliktus, de az elemzői várakozások alapján 2026-ban is legalább 80 dolláros hordónkénti olajár lehet az átlag.

A történetnek van egy másik, hosszabb távú szála is. A TotalEnergies egyre nagyobb hangsúlyt fektet Afrikára, különösen Mozambikra. A vállalat szerint az ország akár „Afrika Katara” is lehet, köszönhetően hatalmas földgázkészleteinek. A cég célja, hogy felgyorsítsa az ottani cseppfolyósított földgázprojektet, amely 2029-re indulhat el.