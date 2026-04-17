Elképesztő hír terjed az egyik legfontosabb magyar cégről: elegük lett, nem hagyják annyiban – jogi lépések jöhetnek

A V-Híd Építő Zrt. közleményben reagált az Átlátszó.hu április 15-én megjelent cikkére, amelyben azt állították, hogy a cég egyik dolgozója felcsatolható dildó szettet, vízbázisú síkosítót és BDSM-kötözőszettet vásárolt céges számlára.

V-Híd: jogi lépések jöhetnek az Átlátszó cikke miatt

A társaság belső ellenőrzése szerint a cikkben említett számla soha nem szerepelt a V-Híd Zrt. hivatalos számlázási és pénzügyi nyilvántartásaiban, így az sem a társaság működésével, sem a gazdálkodásával nem hozható összefüggésbe – hangsúlyozták.

A V-Híd kiemelte: a számla sztornózását nem a társaság kezdeményezte.

Online megrendelések esetén bármely gazdálkodó szervezet vagy természetes személy adatai megadhatók, ezért az ilyen dokumentumok önmagukban nem minősülnek hiteles bizonyítéknak.

A számlázáshoz szükséges adatok – így a székhely és az adószám – nyilvánosan elérhetők az interneten.

A cég közölte továbbá, hogy a V-Híd Építő Zrt.-nél szigorú pénzügyi és kontrollmechanizmusok működnek, amelyek eleve kizárják az ilyen jellegű tételek elszámolását. A V-Híd Építő Zrt. helyreigazítás közzétételére szólította fel az Átlátszó.hu-t. Amennyiben erre nem kerül sor, a társaság szükséges jogi lépéseket tesz – áll a közleményben.

A V-Híd az egyik legfontosabb magyar cég

A V-Híd Csoport Magyarország egyik meghatározó, hazai tulajdonú infrastruktúraépítő vállalata. Tevékenysége középpontjában a vasúti és közúti fejlesztések állnak, amelyek az ország közlekedési rendszerének működését szolgálják.

Az elmúlt években több száz kilométer vasúti pálya és számos kapcsolódó létesítmény épült meg a kivitelezésükben. A V-Híd Zrt. 2015-ben kezdte meg működését, kezdetben vasúti pályaépítési projektekre fókuszálva.

A V-Híd Csoport mostanra képes komplex infrastruktúra-beruházások teljes körű megvalósítására. A vasút mellett jelentős tapasztalattal rendelkeznek közúti fejlesztésekben is, beleértve utak, hidak, parkolók, intermodális csomópontok és zajvédelmi létesítmények kivitelezését – olvasható a cég honlapján.