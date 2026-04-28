Hivatalos bejelentés, Németország teljes sokkban: brutális leépítés veszi kezdetét a Volkswagennél – több tízezer munkahely szűnik meg

A Volkswagen átfogó szerkezetátalakításba kezd, ami 2030-ig 50 ezer munkahely megszűnését hozhatja a csoporton belül, miközben a cég egyszerre próbálja meg olcsóbb autókkal és hadiipari beruházásokkal megvetni a lábát a német gazdaság lejtőjén.

A Volkswagen csoport új átalakítási programja a német ipar egyik legnagyobb szerkezeti mozgását jelzi az elmúlt évtizedekben.

A vállalat 2030-ig mintegy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi, miközben új kapaszkodókat keres, köztük a védelmi iparhoz való kapcsolódást is.

A döntésekre azért volt szükség, mert a vállalat évek óta ostrom alatt áll, és több területen is súlyos problémákba ütközött:

a csökkenő profit,

a termelési kapacitások túlméretezettsége,

valamint a globális autópiac átrendeződése is jelentős nyomássá vált.

A cégcsoport 2025-ös eredményei már előrevetítették a problémákat: a Volkswagen csoport adózás előtti nyeresége alig 9 milliárd euró volt, ami nagyjából fele az előző évinek.

Hasonló visszaesés látható a riválisoknál is: a BMW körülbelül 7,5 milliárd eurós, a Mercedes 5,3 milliárd eurós profitot ért el. A számok azt mutatják, hogy a német prémiumautó-ipar sem immunis a globális kereslet lassulására és a költségnyomásra.

A Volkswagen mindenhol költséget csökkent

A vállalat vezetése szerint a probléma egyik gyökere a túlméretezett gyártási struktúra. A Volkswagen eredetileg évi több mint 12 millió jármű gyártására optimalizálta rendszerét, de a jövőben körülbelül 9 milliós szinttel számolnak. Ez közel egymillió járműnyi többletkapacitás kiesését jelenti, amit leépítésekkel és átszervezéssel kezelnének. A költségcsökkentési program már most is érezhető: Wolfsburgban, Zwickauban és Emdenben a gyártási költségek 20 százalékkal csökkentek.

A tervek szerint a leépítések nem járnak kötelező elbocsátásokkal. A Frankfurter Rundschaunak nyilatkozva Oliver Blume vezérigazgató elmondta, hogy a folyamatot korai nyugdíjazásokkal és végkielégítésekkel kezelik, miközben egyetlen üzem bezárását sem tervezik.

A cél a „szociálisan kezelhető” átmenet, de az 50 ezer munkahely megszűnése így is jelentős társadalmi hatással jár.

A legnagyobb kérdőjel az osnabrücki üzem jövője. A mintegy 2000 főt foglalkoztató gyárban 2027 után a jelenlegi tervek szerint nem gyártanak többé Volkswagen csoporthoz tartozó járműveket. Blume nyilatkozata szerint a vállalat intenzív tárgyalásokat folytat a védelmi ipar szereplőivel, és az év végéig döntés születhet az új profilról.