Először szólalt meg a Wizz Air vezére a kerozinhiányról: Váradi József elmondta, milyen nyár vár a fapados légitársaságra – 70 százaléka van meg az üzemanyagigénynek

Váradi József vezérigazgató szerint nem fenyegeti kerozinhiány a magyar hátterű légitársaságot. A Wizz Air a nyári időszakra 70 százalékban fedezte üzemanyagigényét, miközben erős foglalási adatokról és flottabővítésről is beszámolt.
2026.04.27, 17:44
Frissítve: 2026.04.27, 18:12

A Wizz Air vezérigazgatója nem gondolja, hogy a légitársaság kifogyna a repülőgép-üzemanyagból. Váradi József azután beszélt erről újságíróknak hétfőn, hogy olyan aggodalmak fogalmazódtak meg, miszerint kerozinhiány alakulhat ki a repülőtereken, ha hosszabb ideig tart az iráni háború.

Először szólalt meg a Wizz Air vezére a kerozinhiányról / Fotó: Illyés Tibor

Váradi József elmondta: 

a jelenlegi tonnánkénti 1500 dolláros üzemanyagár mintegy kétszerese a konfliktus előttinek. 

Ez rengeteg teret enged a kreativitásnak – tette hozzá, megjegyezve: tudomása van arról, hogy tartályhajók mennek az Egyesült Államokba, hogy kerozinnal térjenek vissza Európába, miközben a Közel-Kelet volt eddig az európai légitársaságok egyik fő kerozinbeszerzési forrása. 

A Wizz Air vezérigazgatója szerint a repülőgép-üzemanyag ára egy ideig magas marad még akkor is, ha véget ér az iráni háború. Váradi József elmondta, hogy a Wizz Air sokkal erősebb a nyári foglalásokban, mint tavaly. Hangsúlyozta, hogy a légitársaság a nyári időszakra vonatkozó üzemanyagigényének 70 százalékban fedezettel rendelkezik. Kitért arra is, hogy a társaság az idén 35 új Airbus repülőgépet kap.

Korábban megírtuk, hogy felkelt a parkettről a múlt héten kiütött Wizz Air, de visszazuhant a historikus mélypontok közelébe. Nemcsak Londonban kereskedhető a fapados légitársaság papírja, hanem a külföldi részvényekre szakosodott forintos BÉTa piacon is, ahol napok óta élénk forgalommal adják és veszik.

Idén korábban 

előfordult, hogy elszakadt egymástól a budapesti és a londoni kereskedés. 

Ez azzal magyarázható, hogy az iráni konfliktus kirobbanása előtt nem sokkal, februárban a Concorde elemzője a BÉTa piacon 20 fontos (körülbelül 8920 forint) célárat adott meg egyéves távlaton, vételi ajánlással. A pesti parketten többször is tépték a forintos Wizz Airt, hiszen a célárhoz képest még az iráni konfliktus árnyékában is feltűnően olcsó a papír négyezer forint alatti árfolyamon.   

Michael O’Leary szerint a közel-keleti konfliktus nemcsak az olajárakat hajtotta fel, hanem az üzemanyag-ellátás biztonságát is veszélybe sodorta, ami a Ryanair működésére és az egész európai légi közlekedésre kockázatot jelent. A Ryanair vezérigazgatója úgy véli, a tartósan magas árak és az ellátási gondok őszre több légitársaságot is válságba taszíthatnak, köztük például a Wizz Airt.

